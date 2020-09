Adrien (Koh Lanta, les 4 terres) a fait exprès de perdre pour éliminer Diane, il s'explique

"Je ne me suis volontairement pas donné à fond"

Dans Koh Lanta, les 4 terres sur TF1, Diane a fait un retour express. En effet, après une première élimination chez les oranges, c'est chez les violets que l'aventurière a été éliminée une deuxième fois, comme Estelle et Mathieu. Et Adrien a avoué à TV Mag avoir fait exprès de perdre à l'épreuve d'immunité pour pouvoir éliminer Diane de l'équipe. En effet, il ne voyait pas d'un bon oeil son arrivée dans l'équipe et son rapprochement avec les filles. Du coup, il a révélé avoir préféré ne pas se donner à 100% afin d'être sûr de passer par la case conseil et donc élimination, pour tenter de l'évincer avant qu'elle ne soit trop proche des aventurières.

"En pressentant que l'équipe qui finirait dernière de l'épreuve aurait un conseil immédiat et en sachant très bien qu'on ne parviendrait pas à finir premier, je ne me suis volontairement pas donné à fond" a ainsi assuré Adrien, "Lola l'a bien vu. Quitte à passer au conseil, il fallait qu'il se déroule tout de suite. Et j'ai eu raison". Sa stratégie a fonctionné puisque Diane a bel et bien été éliminée.

Adrien (Koh Lanta, les 4 terres) avoue que "c'était une chance"

Celui que vous pouvez suivre dans l'émission animée par Denis Brogniart a précisé qu'il a dû réfléchir vite pour réussir à trouver la bonne stratégie : "Le remplacement de Samuel par Diane était le pire des scénarios pour moi, j'ai tout de suite compris qu'elle risquait de bien s'entendre avec Lola et Angélique. Je n'avais que 24 heures avant l'épreuve d'immunité pour réagir".

"Avant l'épreuve, en apprenant que trois équipes sur quatre iraient au conseil et que la dernière aurait une pénalité, j'ai pressenti par expérience que celle-ci serait un conseil immédiat. C'était une chance pour moi, cela éviterait aux filles d'avoir le temps de se rapprocher et de mettre en place une contre-alliance" a souligné Adrien, "Si nous avions eu notre conseil plus tard le soir, peut-être que l'issue aurait été différente".