Diane (Koh Lanta, les 4 terres) : zoom sur l'aventurière qui a fait un retour express dans le jeu

Diane est restée amie avec Jody, qu'elle considère comme "sa soeur"

L'agent immobilière est restée proche de Jody depuis la fin du tournage. Dans son interview pour Télé Star, Diane a en effet révélé : "Avec Jody, j'ai retrouvé une grande soeur. Nous sommes différentes mais nous formions un super duo. Nous nous voyons beaucoup depuis la fin de l'aventure".

"J'ai revu Jody et François le week-end dernier parce qu'ils n'habitent pas trop loin. J'ai invité Jody chez moi à Pau, et on est parties sur Biarritz le week-end pour voir François. On est comme des soeurs avec Jody, on est très proches, très complémentaires" a-t-elle aussi déclaré à Voici, restant donc en contact avec Jody mais aussi avec François, Dorian et Brice : "Dorian et Brice, on les voit un petit peu moins de par la distance, mais on doit se voir très prochainement pour organiser quelque chose".