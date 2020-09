Adrien (Koh Lanta 2020, les 4 terres) : l'aventurier le plus stratège de l'histoire du jeu ?

Adrien a essayé de participer au moins 10 fois à Koh Lanta avant d'y arriver

Celui qui a été sauvé par Angélique et Lola a dû tenter de participer au moins 10 fois à Koh Lanta avant de pouvoir participer à Koh Lanta 2020, les 4 terres. Comme rapporté par actu.fr, Adrien a en effet révélé : "Koh Lanta a toujours été un rêve. J'avais près de 10 ans lorsque la première saison est sortie et j'ai tout de suite accroché", "j'ai grandi avec cette émission et y participer était un objectif. J'ai dû tenter ma chance une dizaine de fois, jusqu'à cette année où j'ai enfin été sélectionné". Au bout d'une dizaine de tentatives, il aura enfin réussi à devenir un aventurier au casting de son programme préféré.

Il a pris du poids volontairement avant Koh Lanta, les 4 terres

Comment Adrien s'est-il préparé avant le tournage aux îles Fidji ? Lui qui a fait exprès de perdre pour éliminer Diane a expliqué s'être "conditionné psychologiquement". "J'ai beaucoup regardé les anciennes saisons pour glaner un maximum d'informations" a-t-il précisé. "Physiquement, j'ai continué le sport évidemment mais j'ai aussi pris le parti de commencer l'aventure avec un léger surpoids" a-t-elle ajouté, "J'ai pris 10 kg et un petit bidon volontairement car je savais la difficulté qui m'attendait".

Voilà ce qui l'a le plus dérangé sur le tournage (et ce n'est pas la faim)

Souvent, c'est la faim qui est le plus dur sur le tournage de Koh Lanta. Car en plus des épreuves d'immunité et des épreuves de confort, les aventuriers doivent survivre avec peu de moyens de se nourrir. Mais Adrien a avoué lors d'un live Instagram : "J'avais faim mais j'ai pas souffert".

Mais qu'est-ce qui été le plus dur pour lui ? "Le tournage a eu lieu à la fin de la période des moussons avec beaucoup de pluie et des conditions très difficiles" a-t-il déclaré, "Les nuits étaient longues et froides, on n'avait qu'une hâte : que le soleil se lève".