Koh Lanta 2020, les 4 terres : pourquoi Angélique et Lola ont sauvé Adrien contre Diane

Après le départ de Samuel, sur décision médicale comme François, Diane a eu le droit à une seconde chance dans Koh Lanta, les 4 terres ! Une très belle occasion pour la candidate... qui a finalement été de courte durée puisqu'elle a de nouveau été éliminée lors du conseil immédiat. Elle a donc rejoint Matthieu et Estelle, son ancienne coéquipière, sur le banc de touche.

"Diane aurait été un danger pour la suite"

Et alors que Lola et Angélique avaient l'opportunité d'éliminer l'élément fort (et stratège à mort) de leur team du Nord, Adrien, elles ont préféré voter pour la remplaçante de Samuel.

Un choix qui reste stratégique avant tout : "C'était une élimination directe. On ne savait pas ce que les autres allaient voter. Diane aurait été un danger pour la suite même si on l'adorait. Un danger dans le sens où une potentielle réunification des équipes lui aurait permis d'avoir trop d'alliés sur la suite du jeu. En plus de cela, elle avait un fort caractère qui fait qu'elle aurait pu être leader et nous n'en avions pas besoin. À ce moment-là, Adrien n'était pas un danger pour nous", a expliqué Angélique sur Instagram.

"Adrien n'aurait pas vécu le même sort et il le sait"

Elle a quand même reconnu que si le conseil n'avait pas été direct dans Koh Lanta 2020, elle aurait peut-être voté pour Adrien : "S'il n'y avait pas eu de conseil surprise et qu'on avait eu plus de temps, je pense qu'Adrien aurait sauté parce qu'on aurait eu le temps de réfléchir. On aurait fait une alliance avec Diane. Et effectivement, Adrien n'aurait pas vécu le même sort et il le sait."

De son côté, Lola a confié, sur Insta également : "Conseil immédiat = aucune concertation. Autant se tirer une balle dans le pied si j'avais été la seule à voter contre lui. Et puis... je l'aimais bien moi Adrien. Diane est une très bonne aventurière, autant sur les épreuves que sur le camp. Mais elle aurait été dangereuse pour la suite. Avec de nombreux alliés dans son ancienne équipe de l'ouest."