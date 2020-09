Aubin (Koh Lanta 2020) clashé par Mathieu après son élimination, il lui répond

C'est un épisode de Koh Lanta, les 4 terres riche en émotions qui a été diffusé ce vendredi 18 septembre 2020 sur TF1. Et pour cause, 3 aventuriers ont été éliminés : Diane, qui a fait un retour express chez les violets après l'abandon de Samuel sur décision médicale, Estelle, malgré sa performance incroyable qui a fait gagner aux oranges de la nourriture et Mathieu, qui ne s'y attendait pas du tout. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, l'aventurier des bleus (Ouest) a confié sa surprise et sa frustration en apprenant son élimination : "Le choc a été tellement violent que je me suis cru dans un cauchemar, un autre monde. J'ai même senti une forme de déception dans le regard de Denis Brogniart. Tout s'est enchainé mécaniquement mais mon esprit était ailleurs, j'avais une sorte de nausée et l'envie de vomir."

Mathieu éliminé par Aubin, il le tacle

Il s'en prend à Aubin, qui a sorti son collier d'immunité après avoir décidé de l'éliminer : "Selon moi, Aubin avait une forme de frustration envers lui-même de ne pas avoir été à la hauteur. Contrairement aux autres aventuriers, il ne s'est pas entraîné et n'avait aucune notion de survie, il est venu en touriste. Il avait besoin de dissiper cette haine qu'il avait envers lui même contre le meilleur de l'équipe, en l'occurence moi. Il y a une grosse part de jalousie. Je pense aussi qu'Aubin manque d'attention, ce collier était son arme et il a voulu faire le buzz en m'éliminant."

Dans une autre interview accordée à 20 minutes, il l'accuse de ne pas avoir été honnête en ne disant pas qu'il avait trouvé le collier d'immunité : "J'ai été naïf, en y repensant, il y avait des choses dans son comportement des jours précédents qui pouvaient laisser penser qu'il avait le collier. Dans l'équipe du Sud, on était trop dans le vrai, dans la franchise les uns avec les autres. Mais certains, comme Aubin, ne l'étaient pas."

La réponse d'Aubin

Partageant cette partie de l'interview en story, Aubin a répondu : "C'est pas comme si j'avais pas prévenu...", en référence à la blague qu'il avait faite sur le camp, avant de lui retourner le reproche : "Par contre je n'avais pas eu ton intention de vote...". Surpris par ces interviews, il a contacté Mathieu afin d'avoir une explication.

En story Instagram, il a expliqué pourquoi il avait voté contre lui au conseil : "j'avais déjà commencé à parler stratégie avec Ava à l'ilôt de l'exil, bien avant qu'on perde l'immunité. Je lui avais proposé une alliance avec Sébastien pour évincer un maillon fort. Ava était plus penchée sur Alix, moi sur Mathieu". Il explique ensuite qu'une fois de retour sur leur île, après avoir perdu l'immunité, Alix le prévient qu'il est en danger. Il propose alors une alliance avec Alix et Mathieu. "Alix a proposé cette alliance à Mathieu, il l'a totalement refusé, il voulait reste dans sa strat de m'éliminer. Je ne vote donc pas contre Alix parce qu'elle a voulu me sauver. Je ne me voyais pas lui mettre un coup de poignard dans le dos. Pourquoi je ne vote pas contre Ava ? Avec Ava, on avait déjà parlé de stratégie donc je savais qu'elle aurait été ouverte à reparler de stratégie." Il a alors hésité entre Sébastien et Mathieu. Pendant que tout le monde cherchait le collier, "Mathieu était beaucoup plus passif, il ratait sur son camp, il ne s'inquiétait pas trop, la place était acquise. Cette image ne m'a pas plu". C'est en voyant Sébastien pleurer pour son aventure qu'il a décidé de voter contre Mathieu, trop serein pour lui.