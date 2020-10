Jody (Koh Lanta 2020, les 4 terres) éliminée et peu présente à l'écran, elle réagit

La semaine dernière, on avait le coeur en mille morceaux devant Koh Lanta 2020 suite à l'élimination de Bertrand-Kamal. Il n'était d'ailleurs pas le seul à quitter l'émission puisque Joaquina était également éliminée du jeu d'aventure présenté par Denis Brogniart. Ce vendredi, il y a eu un coup de théâtre lors du conseil : alors qu'elle était en passe de quitter l'aventure, Angélique a dévoilé un collier d'immunité lui permettant de sauver sa place et c'est donc Jody qui a quitté le jeu.

Jody soulagée d'être éliminée de Koh Lanta 2020

Une chose qui n'a pas énervée la principale intéressée ! En interview pour nos confrères de Purepeople, Jody est revenue sur cette élimination et a avoué l'avoir très bien pris et même avoir été soulagée de quitter Koh Lanta 2020 : les 4 terres. Pourquoi ? "On arrivait à un moment du jeu où il y avait beaucoup de stratégies et de non-dits qui se passaient sur le camp. Et du coup j'ai eu l'impression qu'en m'éliminant, on m'enlevait un petit peu cette épée de Damoclès qui trainait au-dessus de ma tête depuis le départ." a expliqué l'amie de Diane, éliminée après un retour express.

Jody absente à l'écran ? "Je n'ai pas trop à me plaindre."

Dans une interview donnée à Télé Loisirs, Jody a également évoqué le fait qu'elle n'apparaît que peu à l'écran. Mais contrairement à d'autres comme Inès lors de l'édition précédente, la candidate ne tacle pas le montage. "On était pas mal sur le camp donc on ne peut pas tout le temps voir tout le monde. Je trouve qu'on m'a quand même vue de temps en temps notamment quand j'ouvrais ma bouche et que je disais ce que je pensais. Par rapport à ma pauvre petite Ava qu'on ne voit quasiment pas, je n'ai pas trop à me plaindre." déclare-t-elle.

Le mois dernier, la production de Koh Lanta avait répondu aux critiques et à ceux qui laissaient entendre que certains candidats sont défavorisés par le montage. "On n'est pas en politique avec des temps de parole dans Koh-Lanta ! Certains sont plus actifs sur le camp ou plus performants dans les épreuves. Ceux qui font avancer le jeu, avec des stratégies par exemple, sont aussi plus mis en avant que ceux qui ont passé plus de temps allongés sur le sable." avait confié le producteur Julien Magne au Parisien.