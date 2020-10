Bertrand-Kamal (Koh Lanta 2020) éliminé avec Joaquina : les internautes et les aventuriers en pleurs

Koh Lanta 2020 : départs de Bertrand-Kamal et de Joaquina

La semaine dernière, l'élimination d'Hadja était une surprise. Et dans l'épisode de Koh Lanta 2020 alias Koh Lanta, les 4 terres diffusé ce vendredi 23 octobre 2020 sur TF1, l'élimination de Bertrand-Kamal est encore plus surprenante. Au point de quasiment faire oublier que Joaquina a aussi été éliminée. Cette dernière a en effet dû faire ses valises après 7 votes contre elle.

Quant à Bertrand-Kamal, c'est sur une épreuve d'immunité individuelle qu'il est parti. L'aventurier a en effet perdu lors du jeu des grappins qui était une épreuve éliminatoire. La gagnante de l'épreuve, Angélique, a remporté l'immunité, mais l'aventurier arrivé dernier, Bertrand-Kamal, a été éliminé sur le champ. C'est la règle du jeu dans l'émission animée par Denis Brogniart.

Non seulement cela a énormément touché l'aventurier qui a failli ne jamais participer à Koh Lanta, forcément, mais aussi les aventuriers de Koh Lanta 2020. C'est simple, tous étaient en pleurs en sachant qu'il allait devoir partir. "Beka" comme il est affectueusement surnommé, a d'abord voulu prendre un moment pour lui. Assis sur le sable, seul face à la mer, cette scène a été particulièrement forte en émotion. Puis, il est revenu avec son fameux sourire aux lèvres, dire au revoir avec classe et humilité à ses camarades. Une fois éloigné, Bertrand-Kamal a lui aussi fini en larmes.

"Je me voyais vraiment aller plus loin. C'est un de mes rêves qui s'arrête" a-t-il expliqué face caméra, "J'ai passé très peu de temps avec mes parents et je voulais profiter de cette expérience pour leur montrer que j'avais grandi. Koh Lanta, c'est une belle leçon de vie. C'est une déception énorme, mais c'est une aventure énorme".

Les internautes, les aventuriers et Denis Brogniart pleurent son dpart

Ce triste départ de Koh Lanta, les 4 terres, a une résonnance encore plus forte depuis que Bertrand-Kamal est mort d'un cancer du pancréas, le 9 septembre 2020. Et une chose est sûre, il n'a pas gagné Koh Lanta mais il a gagné le coeur des téléspectateurs du jeu d'aventures. De nombreux internautes ont fait part de leur désespoir sur Twitter. "La scène la plus triste de Koh Lanta en 20 saisons" ou encore "Regarder Bertrand-Kamal partir seul sur la plage. Comme s'il marchait vers le chemin du paradis. Pleurer..." ont-ils notamment écrit.

Dorian, aventurier toujours dans Koh Lanta et ami de Bertrand-Kamal, a avoué dans un tweet touchant : "C'était très dur là-bas, ça l'est encore plus aujourd'hui. Je pense à toi mon pote, un peu plus que d'habitude". "Personne n'a jamais éteint ta flamme, et si tu savais à quel point tu as animé la nôtre" a aussi souligné Alban, ancien candidat de l'émission. Le présentateur Denis Brogniart a confié être "aussi triste que vous de le voir partir sur cette épreuve".