Inès (Koh Lanta 2020) critique le montage : "L'image qui est renvoyée de moi me déplaît"

Après les éliminations d'Eric et Régis, on connaît désormais le nom des finalistes de Koh Lanta 2020 qui participeront à l'épreuve d'orientation. Moussa, Claude, Alexandra, Inès et Naoil sont toujours en compétition. Cette nouvelle saison du jeu d'aventure présenté par Denis Brogniart a été assez éprouvante pour les candidats puisque plusieurs d'entre eux ont été victimes d'insultes et de menaces sur les réseaux sociaux. Inès n'a pas été épargnée, notamment suite à son clash avec Claude. Mais la candidate a aussi dévoilé l'autre raison pour laquelle elle ne vit "pas très bien" la diffusion.

Inès pas fan du montage de Koh Lanta

Le mois dernier, Inès avait critiqué le montage de Koh Lanta : l'île des héros sur Instagram. Des critiques toujours d'actualité. Dans une interview donnée à Télé Loisirs, la finaliste du jeu d'aventure avoue qu'elle ne se reconnaît pas dans l'émission. "Ce que je vois à l'écran ne reflète pas vraiment ce que j'ai eu l'impression de vivre" confie-t-elle. Pourquoi ce sentiment ? "L'image qui est renvoyée de moi me déplaît, je passe pour une inactive sur le camp, on voit mes coups de gueule sans forcément re-contextualiser." explique Inès qui est infirmière dans la vie. Ajoutez à cela de nombreuses critiques des internautes et ça devient encore plus compliqué. "Devoir se justifier sur des choses qui nous sont arrivées il y a un an, c'est fatigant." avoue Inès.

"Certaines menaces ont vraiment été trop loin"

Comme Régis ou Ahmad, Inès a elle aussi décidé de poursuivre les personnes qui la menacent via les réseaux sociaux. "Certaines menaces ont vraiment été trop loin et je trouve ça tellement lâche de le faire derrière un écran, je me suis rendue au commissariat pour porter plainte. L'enquête est en cours et j'espère sincèrement que ces personnes seront punies." déclare-t-elle à Télé Loisirs. Elle a d'ailleurs profité de cette interview pour envoyer un tacle aux haters. "Je sais que certains internautes vont continuer à s'acharner sur moi, en disant que je ne mérite pas ma place. J'ai juste envie de leur dire 'Regardez-vous ! Inscrivez-vous et essayez d'arriver au même niveau que moi et là on pourra débattre et parler !'" a-t-elle lâché.

Alors, Inès accédera-t-elle à l'épreuve mythique des poteaux ? Rendez-vous la semaine prochaine sur TF1 pour le savoir.