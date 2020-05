Régis (Koh Lanta 2020) éliminé et en colère contre Claude après sa "trahison" ? Il répond

Régis est-il en colère contre Claude ?

Suite à son élimination, Régis a réagit en interview. Pour TVMag, il explique : "Je pense surtout avoir servi de cible et avoir été victime du manque de courage des uns et des autres mais ma sortie je ne la dois qu'à moi. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes, je n'ai pas été au front pour défendre ma place parce que je pensais que je pouvais faire confiance donc je ne peux m'en prendre qu'à moi-même."

Même s'il a évidemment mal pris son élimination sur le moment, Régis n'est donc pas en colère contre Claude. "Une fois que l'émission s'est terminée, quand j'ai revu Claude, la première chose que je lui ai dite, c'est que sur le moment, j'étais très en colère contre lui, mais il n'y a pas de haine, je ne lui en veux pas. On s'est pris dans les bras et puis retour à la vie réelle tout simplement." a-t-il confié à nos confrères de Purepeople. Régis s'entend d'ailleurs bien avec tous les candidats de l'émission. "On se donne des nouvelles tous les jours. On a un groupe WhatsApp sur lequel on s'écrit tout le temps et on s'appelle beaucoup entre nous." explique le candidat à TéléStar.