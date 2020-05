Charlotte (Koh Lanta 2020) revient sur son élimination : "Le collier de Teheiura aurait tout changé"

"Si Teheiura m'avait dit qu'il avait un collier, ça aurait tout changé"

Charlotte a joué et a perdu. Teheiura a passé plusieurs heures à la convaincre de sortir son collier d'immunité, mais convaincue de ne pas être en danger, la candidate ne l'a pas écouté et a pris des risques. Résultat, Charlotte et l'aventurier qui a participé 4 fois à Koh Lanta ont été éliminés.

Cependant, Teheiura aurait lui aussi pu les sauver avec... son collier d'immunité personnel, mais il était tellement focus sur son binôme, qu'il en a oublié son objet important : "Si Teheiura m'avait dit qu'il avait un collier, ça aurait tout changé. J'aurais joué mon collier. (...) Ma culpabilité a duré cinq minutes, ça m'arrangeait", explique Charlotte dans un live Instagram avec Denis Brogniart.

"Je n'ai jamais pris en compte le vote de Moussa contre Teheiura"

Plusieurs mois après le tournage de Koh Lanta 2020, l'agente immobilière continue d'affirmer qu'elle n'imaginait pas sortir du jeu à ce moment-là : "J'ai passé ma journée à calculer, j'ai fait les calculs dans tous les sens (...) Dans tous mes calculs, je n'ai jamais pris en compte le vote de Moussa contre Teheiura. Ils avaient une alliance entre héros pour se sauver les uns et les autres. Pour moi, c'était impossible qu'il vote contre lui. Ca s'est joué à un vote"

Charlotte, harcelée et menacée sur Twitter, ajoute : "Je suis têtue. Pour moi, on passait, j'avais tout retourné. Je n'ai pas eu de doute. J'avais dit à Teheiura que je votais Eric et que je n'allais pas sortir mon collier. Il le savait. Je suis restée sur mes positions. Je savais que les ex-filles jaunes ne pouvaient plus voir Teheiura parce qu'il était fort et gagnait tous les conforts. Au prochain conseil, j'ai dit à Teheiura 'c'est toi qui part si tu n'as pas l'immunité, je te le donne ce collier'. Je me disais que c'était de ma faute si on partait. J'étais tellement persuadée de mon truc. J'ai joué et je suis têtue."