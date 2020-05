Charlotte (Koh Lanta 2020) menacée et harcelée : "Je n'aurais jamais pensé vivre ça un jour"

Elle réagit

Toute cette haine envers Charlotte a commencé lors de la première élimination de Teheiura dans Koh Lanta 2020 et s'est intensifiée lorsqu'elle a voté pour Sam et entraîné dans sa chute son binôme : "Je suis totalement choquée. Que les gens se soient pris autant de passion pour l'émission, c'est top, mais de voir que ça va beaucoup plus loin... Ils cherchent carrément nos noms pour nous insulter, nous rabaisser. Ce sont des mots très violents, parfois des personnes nous écrivent tous les jours. C'est du harcèlement et je n'aurais jamais pensé vivre ça un jour", a-t-elle expliqué à Voici.

L'aventurière réagit ensuite à la plainte déposée par la production de Koh Lanta suite aux menaces de mort que Régis, Inès et elle ont reçu : "Heureusement que la production est là pour nous soutenir. On a accès à toutes les personnes de la production très facilement et à n'importe quelle heure. Et c'est bien que ça soit rendu public pour que les gens voient qu'on n'est pas seuls, que la production a porté plainte et qu'elle a envoyé un communiqué au procureur de la République. C'est très grave. Moi, j'arrive à prendre du recul mais c'est très dur de voir sa famille inquiète, surtout mon frère... Il ne peut rien faire et ça le met mal de ne pas pouvoir me protéger."