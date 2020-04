Koh Lanta 2020 : Inès et Ahmad critiquent le montage de l'émission

Après Delphine et Pholien, c'est au tour d'Ahmad de quitter Koh Lanta 2020. Trahi par ses propres stratégies, le candidat a été éliminé par ses camarades, une chose qu'il a plutôt bien pris. Par contre, il n'a pas vraiment apprécié l'épisode de l'émission diffusé hier comme il l'explique à Télé Loisirs.

Ahmad dénonce le montage de l'épreuve d'immunité

En cause ? Le montage de l'épreuve d'immunité dans laquelle on pouvait le voir galérer à franchir une palissade et s'énerver. Selon Ahmad, depuis le début de Koh Lanta 2020, le montage de l'émission l'aurait plusieurs fois représenté de façon négative et se serait encore le cas cette fois. Le candidat qui a été insulté sur les réseaux sociaux confirme qu'il a bien réussi à passer la palissade, même si ça n'a pas été montré à l'écran. "Je n'ai rien contre la production, le montage est globalement honnête mais là c'est enfoncer le couteau dans la plaie. Je passe déjà pour quelqu'un qui ne sait pas nager, pour un stratège... Ça m'a un peu dérangé, je n'avais pas besoin de ça" a-t-il expliqué à Télé Loisirs.

Inès "très déçue" par l'émission

De son côté, c'est sur Instagram Stories que Inès qui a fait le buzz dès le premier prime à cause de son maillot de bain s'est exprimée. La candidate qui est infirmière dans la vie a remercié les téléspectateurs pour leur soutien, d'autant plus qu'elle confie ne pas se supporter à l'écran. "Je suis très, très frustrée de ce qui est montré et de ce qui n'est pas montré. Je suis très déçue. Je suis très, très déçue. Je n'ai pas de mots." a lâché la candidate.

La prod répond

De son côté, ALP, la société de production de Koh Lanta, a répondu auprès de Télé Loisirs aux critiques d'Ahmad. "Nous ne pouvons pas passer l'intégralité des parcours de tous les candidats. Il s'agit simplement d'une question de montage et de timing à respecter pour l'épisode" a-t-elle fait savoir.