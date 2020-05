Inès (Koh Lanta) critiquée pour son clash avec Claude et sa réaction face aux fruits, elle réplique

Si, au début de cette saison de Koh Lanta 2020, les critiques se concentraient sur Ahmad, depuis son élimination, elles touchent plusieurs candidats. Alexandra, Charlotte, Régis, Inès... Tous ont reçu de violentes insultes et menaces de mort, surtout depuis les éliminations de Sam et Teheiura. Vendredi dernier, Inès s'est retrouvée au coeur des moqueries par rapport à sa réaction en découvrant des fruits lors de l'épreuve de confort. Depuis son lieu de travail, l'infirmière s'est alors expliquée en story Instagram ce dimanche 17 mai 2020 : "Je connais les fruits, je ne suis pas teubée. J'ai eu un problème depuis toute petite concernant les fruits, je n'arrive pas à les manger dans leur forme naturelle. Il faut que ce soit mixé, sinon je les vomis. Mon corps a été habitué à ne pas recevoir de fruits. Depuis Koh Lanta, je peux les manger dans leur forme naturelle."

Inès revient sur son clash avec Claude dans Koh Lanta

Mais l'aventurière a surtout fait parler pour son clash avec Claude, qu'elle avait "envie d'encastrer". Si elle s'est excusée, cela n'a visiblement pas suffi à calmer les choses : "Concernant Claude, ce n'était pas un comportement à avoir, mais je n'ai pas compris ceux qui viennent m'insulter en disant des choses trente-six mille fois pire que le "je vais t'encastrer". Moi, il faut remettre les choses dans le contexte, je suis dans un jeu, on a faim, on n'a pas dormi, c'est compliqué et je me suis excusée à la fin parce que je sais que ce n'est pas du tout un comportement à avoir, des choses à dire et j'ai su m'excuser. C'est juste que je ne m'attendais absolument pas à ces réactions".

Elle s'adresse ensuite aux haters : "Tant que t'as pas fait cette aventure, tu peux pas comprendre et, vraiment, tu peux pas juger. Je peux comprendre que t'aies des questionnements et que tu ne sois pas en accord avec les choix qui sont faits sur le jeu, mais il faut prendre du recul, c'est un jeu." A ceux qui trouvent qu'elle n'a pas sa place à ce stade de l'aventure, la candidate originaire de Toulouse répond : "Ca fait quand même 30 jours que je tiens, je suis hyper étonnée de moi, et rien que pour ça, je suis fière. Quoiqu'on puisse dire, je suis fière".

Bientôt dans Les Anges ? Elle répond

Enfin, à ceux qui l'accusent de vouloir faire le buzz pour participer à une émission d télé-réalité, elle répond : "Je ne comprends pas pourquoi on vient me coller une étiquette de télé-réalité, parce que je dis ce que je pense, parce que j'ai la "plastique" (..), on me dit que je suis là pour faire de la télé, mais... (...) est-ce qu'il n'était pas plus facile de postuler directement au casting pour les "Anges" du coup puisque c'est ça dont vous me parlez, plutôt que d'aller mourir de faim pendant 30 jours sur une île ?".