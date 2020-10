Inès (La Villa 6) en couple avec Tristan : elle annule sa participation à La Bataille des couples 3

Après Koh Lanta 2020, Inès Loucif a complètement changé de registre puisqu'elle a participé à La Villa des Coeurs Brisés 6 ! Une nouvelle aventure au cours de laquelle elle aurait trompé son petit ami avec Tristan (Love Island) avant de le quitter pour se mettre en couple avec l'ex d'Angèle. Les deux candidats ont d'ailleurs officialisé leur relation en annonçant leur présence au casting de La Bataille des couples 3, aux côtés de Sarah Fraisou et Ahmed, Mélanight et Romain Benn ou encore Raphaël Pépin et Tiffany.

"J'ai dû faire le choix de ne pas partir"

Quelques jours après cette révélation, personne ne s'attendait à ce retournement de situation : Inès a pris la décision d'annuler sa participation à La Bataille des couples 3. C'est en story Instagram que la candidate de La Villa des Coeurs Brisés 6 en a dit plus sur son choix, qui est une surprise : "Il s'est passé des choses récemment dans ma vie qui font que j'ai dû faire le choix de ne pas partir. Ma décision est vraiment réfléchie même si elle a été prise d'urgence. Ce n'est pas contre la production."

L'ex-aventurière de Koh Lanta 2020 a ensuite expliqué : "Ca a été très compliqué pour moi de leur faire ça à la dernière minute. Je ne peux pas partir, je dois partir ici (...) Je sais aussi que j'entraîne mon binôme dans ma non participation. Mais encore une fois peut-être que dans longtemps vous pourrez comprendre, mais je ne peux pas participer à cette aventure. En plus, c'est vraiment ce que j'aime le plus : me dépasser, la compétition, la stratégie, les embrouilles... Tant pis." Inès a-t-elle des problèmes personnelles ? Est-elle en pleine embrouille avec Tristan ? Elle n'a pas dévoilé les raisons exactes.

Alors, quel couple remplacera l'ex d'Angèle et Inès ? Aurélie Dotremont et son petit ami, qui ont été évincés du casting, peut-être ? Affaire à suivre.