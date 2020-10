La bataille des couples 3 : Sarah Fraisou et Ahmed, Raphaël Pépin et Tiffany.., le casting dévoilé

Après une saison 2 haute en couleurs, avec Mélanie Dedigama et Vincent, Fanny Salvat et Nani ou encore Fidji Ruiz et Dylan Thiry, La bataille des couples revient prochainement sur TFX pour une saison 3 ! En attendant le début du tournage et la diffusion, on connaît enfin le casting officiel de cette nouvelle édition et il y a des surprises, ou pas.

Découvrez le casting de La bataille des couples 3

Alors, quels sont les couples à participer à La bataille des couples 3 ? Il y a Sarah Fraisou et son mari Ahmed, Raphaël Pépin et Tiffany, Maxime (The Circle France) et sa femme Valeria, Mélanight et Romain Benn (The Circle France), qui aux dernière nouvelles n'étaient pas en méga bons termes, et Vivian Grimigni et Eva (10 couples parfaits 4), en couple depuis La Villa des Coeurs Brisés 6.