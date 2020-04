Lou (The Circle Game France) jugée "pire candidate de toutes les saisons confondues"

Après une première version aux Etats-Unis puis au Brésil, l'émission britannique The Circle débarque en France ! C'est ce jeudi 9 avril 2020 que Netflix a dévoilé The Circle Game (France). Huit candidats, isolés les uns des autres mais connectés via un réseau social, vont tenter de devenir l'influencer le plus populaire et de remporter les 100 000 euros mis en jeu. Parmi eux, Romain, Cédric, Gary, Inès, Eléa, Maxime, qui a pris l'identité de sa petite amie Valeria, les mamies Monique et Josette, qui se font passer pour Nicolas, le petit-fils de cette dernière ou encore Lou Baudry, mannequin professionnelle et influenceuse.

Lou, "pire candidate de toutes les saisons de The Circle" ?

Dès le début du jeu, cette dernière a suscité de vives réactions... et énervé les internautes ! Que ce soit lors de sa présentation ou de la création de son profil, nombreux n'ont pas compris sa stratégie et l'ont trouvé insupportable. "Lou de The Circle je peux pas. Elle fait trop la belle j'aime pas du tout du tout !", peut-on lire sur Twitter, ou encore "Elle est chelou Lou dans sa manière de parler. Wesh le but c'est de se faire un max de potes pour rester dans le jeu donc t'es mal partie là mdr". Alors que le but du jeu est de se faire aimer de tous pour devenir influencer, Lou semble ne pas aller dans ce sens en mettant en avant son physique et en se livrant très peu. Selon certains, "Lou elle a la palme de la pire candidate de toutes saisons de The Circle confondues". Carrément !