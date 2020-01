The Circle (Netflix) : tournage, activités, anecdotes... découvrez les coulisses de la télé-réalité

Pas de vie en communauté dans The Circle ! Si on habitude de voir les candidats habiter tous ensemble dans Les Anges, 10 couples parfaits (dont la saison 4 est en tournage) ou encore Les Marseillais, les participants de The Circle, eux, passent leur journée en solo dans un appartement décoré en "en fonction de leurs goûts et de leurs intérêts". Aucun logement ne se ressemble. Tous les concurrents peuvent communiquer uniquement par messages via l'appli The Circle, ils n'ont pas le droit de se voir.

"Trouver l'immeuble est incroyablement difficile"

Le but du jeu ? Devenir l'influenceur le plus populaire. Pour cela, les candidats de la version américaine (petite info, la version originale de The Circle est britannique) doivent se faire aimer des autres et devenir le plus hype avec un plan bien ficelé.

Si Alana, Joey, Chris, Sammie, Antonio et Shubham ont décidé de rester eux-mêmes, Seaburn et Karyn, eux, se sont inventés un faux profil : le candidat a pris l'apparence de sa petite amie Rebecca, tandis que la candidate est devenue Mercedez, une fille trouvée sur le net par hasard, qui a bien évidemment donné l'autorisation pour utiliser ses photos. En bref, il faut être malin, stratège et attentif pour ne pas être éliminé et remporter les 100 000 euros promis au vainqueur.

Netflix révolutionne donc la télé-réalité avec The Circle USA tournée à Salford, une petite ville de la banlieue de Manchester, au Royaume-Uni, dans le même bâtiment que la version britannique. La production brouille d'ailleurs les pistes en utilisant des "plans extérieurs de Chicago" pour éviter que ça ressemble trop au jeu original comme le rapporte le créateur à Vulture. Sachez aussi qu'aucun vrai habitant ne réside dans l'immeuble en même temps que les candidats : "Trouver l'immeuble est incroyablement difficile parce que ce dont nous avons besoin, c'est vraiment un endroit complètement vide, parce que nous ne voulons pas le partager avec les résidents qui y vivent." Un défi délicat.