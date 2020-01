10 couples parfaits 4 : Anthony Alcaraz, Vanessa Lawrens, SebyDaddy... le casting dévoilé ?

10 couples parfaits 4, c'est pour bientôt sur TFX ! Et alors que le tournage aurait déjà commencé, le casting officiel reste encore un mystère. Certains noms, comme Vanessa Lawrens, Anthony Alcarazy, SebyDaddy ou encore Adrien Laurent, circulent quand même sur les réseaux sociaux. Côté rumeur toujours, on apprend aussi que le frère de Sébastien Dubois aurait été viré après une bagarre avec le candidat des Princes et les princesses de l'amour 3... On fait le point.

Anthony Alcaraz VS Bryan ? Si toutes ces informations n'ont pas été confirmées, on apprend que le tournage de 10 couples parfaits 4 serait déjà mouvementé puisqu'une bagarre aurait éclaté entre Anthony Alcaraz et Bryan : "Anthony aurait dragué la copine de Bryan ( je ne sais pas encore qui c'est). Bryan ayant bu de l'alcool aurait lancé sa bière sur Anthony, ce qui s'est terminé en bagarre", explique le compte @source.tvr. Résultat ? Le frère de Sébastien Dubois aurait été viré de l'aventure. Rien n'a été officialisé pour le moment !