Virgil (Les Anges 12) en couple avec Chani depuis sa rupture avec Cloé : ils officialisent ❤️

Après un an de relation, Cloé et Virgil ont décidé de se séparer à la suite du tournage de La bataille des couples 2 (remportée par Mélanie Dedigama et Vincent) : "Cette décision est prise d'un commun accord et nous vous demandons de la respecter. Nous nous quittons dans le respect et la tendresse que nous avons l'un pour l'autre", ont-ils annoncé sur Instagram en juillet 2019. Les deux ex ont ensuite confié en interview avec PRBK que leur rupture était définitive, mais l'est-elle vraiment ?

Virgil et Chani officialisent leur couple

Durant le tournage des Anges 12 à Hong Kong, aujourd'hui terminé, une rumeur selon laquelle Virgil et Cloé se seraient remis en couple a fait son apparition. Il faut malheureusement attendre la diffusion de l'émission de NRJ 12 pour découvrir si cette info est vraie.

En tout cas, ce supposé retour de flamme n'aura pas duré puisque l'ex de Hillary est reparti du programme en couple avec Chani, découverte dans 10 couples parfaits 3. Les deux candidats sont inséparables depuis la fin de l'aventure : ils ne manquent pas de s'afficher ensemble sur les réseaux sociaux et de se déclarer leur amour. Leur rapprochement aurait même commencé avec Les Anges 12 comme on peut le voir sur une capture d'écran dévoilée par Virgil sur Instagram.