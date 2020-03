The Circle Brasil : Lorayne et Akel se sont-ils mis en couple après le tournage ?

Un autre couple formé dans The Circle ?

L'histoire entre Lorayne et Akel n'est donc pas allée plus loin que le jeu. Est-ce que ça a été le cas pour Joey et Miranda de The Circle US, dispo aussi sur Netflix ? Non plus : "Nous sommes encore dans la vie de l'un et l'autre et nous prenons soin l'un de l'autre. C'est juste que nous avons notre vie dans deux villes différentes et que nous avons nos jobs. Ça rend les choses difficiles, mais il n'y a pas de conflit entre nous. Nous parlons presque tous les jours", a confié Joey en interview avec Screenrant.