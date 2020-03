Netflix : 10 émissions de divertissement à regarder pour se changer les idées pendant le confinement

2. The Circle

A l'origine, The Circle est une émission britannique, mais elle a eu le droit à une version américaine et brésilienne, toutes les deux disponibles sur Netflix. Si le casting change, le concept reste le même : devenir l'influenceur le plus populaire et remporter la somme de 100 00 dollars ou 300 000 R$ au Brésil. Durant le jeu, les candidats sont séparés dans des appartements différents situés dans le même immeuble.

Ils ne peuvent ni se voir, ni s'entendre. Leur seul moyen de communication est une application à commande vocale appelée The Circle, sur laquelle ils se créent un profil avec des vraies photos d'eux... ou avec l'identité de quelqu'un d'autre. Ils ont aussi pour mission d'établir un classement : les deux mieux notés sont élus "influenceurs" et ont l'avantage de décider de la personne à éliminer. Avant de partir, cette dernière peut rencontrer le joueur de son choix pour découvrir s'il a menti sur qui il est. Petite info bonus : la version française de The Circle arrive le 9 avril 2020 sur Netflix !