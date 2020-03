The Circle : Netflix dévoile la date de diff de la version française !

Si vous avez dévoré Love is Blind, Terrence House, Dating Around ou encore Back with the Ex et que vous n'avez pas encore regardé The Circle, eh bien, on vous conseille cette télé-réalité qui devrait vous plaire. La version américaine (la version originale est britannique) est dispo sur Netflix et honnêtement, elle est addictive et il est difficile de ne pas enchaîner les épisodes. Mais d'ailleurs, quel est son concept ? Huit candidats (voire plus) ont pour objectif de devenir l'influenceur le plus populaire afin de remporter la belle somme de 100 000 euros.

La version française de The Circle arrive le...

Les participants ne se voient pas et ne se parlent pas en face. Pour cela, ils sont répartis dans des appartements différents, décorés en fonction de leurs goûts, et peuvent communiquer entre eux que grâce à l'appli à commande vocale The Circle. Dessus, ils se créent un profil avec des vraies photos d'eux ou avec des clichés de quelqu'un d'autre. Eh oui, ils peuvent devenir quelqu'un d'autre pour mieux avancer dans le jeu et brouiller les pistes.

Une technique qui peut fonctionner, comme on a pu le voir dans la version US. Les candidats ont aussi pour mission d'établir un classement : les deux mieux notés sont élus "influenceurs" et ont l'avantage de décider de la personne à éliminer. Avant de partir, cette dernière peut rencontrer le joueur de son choix pour découvrir s'il a menti sur son identité ou non.

Si vous avez adoré la version britannique et américaine de The Circle, vous allez être contents d'apprendre que l'émission a été adaptée en France. Le tournage a eu lieu en novembre 2019 dans un appartement (c'est le même pour toutes les versions) d'une petite ville de la banlieue de Manchester, au Royaume-Uni, et la version française débarque sur Netflix le.... 9 avril 2020 ! On ne connaît pas encore le casting et si le concept sera modifié.