The Circle : qui sont les vraies personnes derrière les photos des "catfish" ?

Si Sammie, Joey (qui ne s'est pas mis en couple avec Miranda), Chris, Shubham ou encore Alana ont débarqué avec leur véritable identité dans la version américaine de The Circle, Seaburn, Karyn, Alex et Sean, eux, ont décidé de jouer les catfish. Seaburn s'est fait passer pour sa petite amie Rebecca (qui s'appelle en fait Sami), tandis que les trois autres candidats ont pris des photos d'autres personnes. La production les a bien évidemment contactées pour leur faire signer un contrat pour assurer leur autorisation d'utiliser leur image : ces personnes ont dû envoyer 50 clichés... avant d'être rémunérées. Mais qui sont-elles réellement ?

Karyn + Chynna Cliette = Mercedeze

Dans The Circle, Karyn Blanco a utilisé l'identité de Mercedeze. Derrière son visage se cache en réalité Chynna Cliette, une prof de théâtre de 23 ans basée à Atlanta : "j'ai reçu beaucoup de commentaires me demandant si je savais que j'étais dans The Circle et j'étais là 'oui je sais'. On me le demandait tous les jours", confie Chynna Cliette, souffrant d'alopécie (maladie qui provoque la perte des cheveux en masse) au HuffPost avant d'ajouter : "j'étais tellement nerveuse. Je me disais 'ok, mes photos vont être utilisées, mais vont-elles être drôles comme moi ?" Elle avoue ensuite être devenue "amie" avec Karyn Blanco : "c'est une très belle personne."