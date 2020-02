Sammie (The Circle) : "Nous n'avions pas le droit de garder quoique ce soit"

The Circle : les candidats ont-ils le droit de garder leurs affaires ?

The Circle est LA nouvelle émission qui révolutionne la télé-réalité. Le but ? Enfermés dans des appartements séparés, les candidats doivent trouver la meilleure stratégie pour devenir l'influenceur le plus populaire et remporter les 100 000 dollars. Faux profil, mensonges, manipulations... tout est permis. Sammie, l'une des participantes, raconte une partie des coulisses dus how dispo sur Netflix.