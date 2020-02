The Circle : Joey en couple avec Miranda après l'émission de Netflix ? Il répond

Joey aime les femmes et il ne s'en est pas caché dans l'émission révolutionnant la télé-réalité, The Circle ! Après avoir dragué Alana, dès le premier jour, et flirté avec Sammie, qui s'est confiée sur les coulisses du show de Netflix, le candidat a choisi comme nouvelle cible... Miranda. Les deux candidats ont alors commencé à plus se connaître et à échanger des messages privés, sans les autres joueurs, via l'appli The Circle à activation vocale, mais leur histoire naissante a malheureusement été interrompue par l'élimination de Miranda.

Joey et Miranda en couple ?

Avant de quitter le jeu, le candidat bloqué peut rendre visite à l'un des participants. Miranda s'est bien évidemment rendue dans l'appartement de Joey et elle a plutôt fait le bon choix puisqu'elle est repartie avec un bisou de son crush. Un moment très romantique au cours duquel ils se sont promis de se revoir à l'extérieur, mais leur relation a-t-elle continué une fois la sortie du complice de Shubam de The Circle ?

Pas vraiment, mais Miranda et Joey Sasso sont restés en contact : "Nous sommes encore dans la vie de l'un et l'autre et nous prenons soin l'un de l'autre. C'est juste que nous avons notre vie dans deux villes différentes et que nous avons nos jobs. Ça rend les choses difficiles, mais il n'y a pas de conflit entre nous", confie le candidat à Screenrant.

"Je ne veux pas dire si nous sommes ensemble ou pas"

Joey confie ensuite : "Nous parlons presque tous les jours. Je connais tous ses amis, elle connait les miens, mais je ne veux pas dire si nous sommes ensemble ou pas. Mais, disons que si ce n'est pas le cas, je veux qu'elle soit avec quelqu'un qui la respectera et qui la traitera bien, tout comme elle le mérite parce que je sais qu'elle dirait qu'elle veut la même chose pour moi. Je pense que c'est une chose spéciale à avoir avec quelqu'un." C'est assez flou tout ça...