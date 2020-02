Love is Blind : Mark & Jessica, Amber & Barnett, Giannina & Damian... quels couples se sont mariés ?

Après The Circle, Netflix continue dans la télé-réalité avec Love is Blind, une nouvelle émission qui n'est pas sans rappelée Mariés au premier regard sauf que là, les célibataires passent d'abord par la case fiançailles. Des hommes et des femmes, venus pour trouver leur âme soeur, apprennent à se connaître pendant 10 jours sans jamais se voir (ils sont isolés dans des pièces différentes), ni s'apercevoir.

Ils ne pourront se rencontrer en face qu'une fois fiancés... avant de partir à la rencontre des familles et des proches et d'arriver à l'étape finale un mois plus tard : le mariage. Six couples se sont fiancés durant la première saison de Love is Blind, tournée en 2018 : Amber & Barnett, Diamond & Carlton, Jessica & Mark, Kelly & Kenny, Lauren & Cameron et Giannina & Damian, mais lesquels d'entre eux se sont dit oui ? On fait le point.

Les couples mariés

Amber & Barnett

Si au départ, Barnett hésitait entre Amber, LC et Jessica, son choix s'est finalement porté sur Amber : ses sentiments étaient beaucoup trop puissants pour la laisser partir. Le célibataire a alors fait sa demande qu'Amber a accepté et dès leur rencontre, leur feeling s'est confirmé. Barnett et sa fiancée sont complètement sur la même longueur d'ondes et ce n'est donc pas pour rien qu'ils se sont mariés : "je ne peux pas imaginer ma vie sans toi", avoue le candidat lors de la cérémonie.