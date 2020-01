Love is Blind : Netflix dévoile son émission où des couples se fiancent sans s'être vus

Après les séries et les films, Netflix mise plus en plus sur la télé-réalité. Si vous êtes à jour sur l'émission japonaise Terrace House et que vous avez vu The Circle, un nouveau programme débarque très bientôt. Son nom ? Love is Blind (que l'on peut traduire par "l'amour est aveugle").

C'est quoi le concept ?

Dans Love is Blind, des célibataires, hommes et femmes, à la recherche de l'amour vont tenter une expérience inédite : isolés dans des pièces, ils vont communiquer entre eux en espérant trouver l'âme soeur. Ce n'est qu'après s'être fiancés qu'ils vont pouvoir se rencontrer. Mais ce n'est pas tout ! Les caméras du programme vont aussi les suivre dans leur vie quotidienne après leur rencontre. Premières disputes, obstacles familiaux, il va y avoir du drama dans cette nouvelle émission ! Un concept similaire - mais pas identique - à celui de Mariés au premier regard diffusé sur M6.

Les cinq premiers épisodes seront dévoilés le 13 février prochaine sur Netflix. Comme The Circle, la diffusion sera étalée sur trois semaines : quatre autres épisodes seront dispo le 20 février et les deux derniers le 27 février. A noter que ce sont Nick et Vanessa Lachey qui animent cette émission.