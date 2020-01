Mariés au premier regard 2020 : Adrien et Mélodie divorcés ? Il sème le doute dans TPMP

Les choses sont très mal parties pour Mélodie et Adrien dans Mariés au premier regard 4. Depuis leur rencontre et leur mariage, la jeune femme se montre froide et distante envers son nouveau mari et refuse tout rapprochement entre eux. Lors du voyage de noce en Sicile, ils se sont violemment disputés et Adrien a fondu en larmes. Une séquence sur laquelle il est revenu ce mardi 28 janvier 2020, au lendemain de la diffusion, alors qu'il était l'invité de Cyril Hanouna dans TPMP.

Mélodie et Adrien toujours mariés ou divorcés aujourd'hui ?

Le jeune homme est aussi revenu sur la suite de leur aventure... et il promet plein de rebondissements ! Alors que l'animateur de TPMP lui demande s'ils ont divorcé, il répond : "Non, on n'a pas divorcé." C'est d'ailleurs l'alliance au doigt qu'il est venu. "Il va encore se passer plein d'autres choses. Ce n'est que le début de l'aventure. Cela a été un moment très difficile. Mélodie était très sur la retenue, elle était très dure. Je ne le comprenais pas forcément, je m'étais engagé dans cette aventure en me disant : ' je vais trouver l'amour de ma vie, je vais trouver quelqu'un comme moi'".

"Il va y avoir pas mal de rebondissements derrière, ce n'est pas la fin"

Il assure que cette dispute n'a pas sonné la fin de leur aventure, bien au contraire : "Il va y avoir pas mal de rebondissements derrière, ce n'est pas la fin. Il s'est peut-être passé des choses derrière." A la question de savoir s'il est tombé amoureux d'elle, il répond "Non, enfin pas sur l'instant en tout cas", laissant planer le doute. Il assure que, aujourd'hui, "ça va mieux" entre eux deux et affirme être très heureux : "Tout va bien pour moi". On a hâte de découvrir la suite !