Mélodie (Mariés au premier regard 2020): "Je ne comprends pas pourquoi il y a eu un tel acharnement"

Purebreak : Adrien ne correspondait pas à tes critères, pourquoi lui avoir dit oui ?

Mélodie (Mariés au premier regard) : Quand je suis arrivée dans la pièce, j'ai senti qu'il y avait une très bonne ambiance. J'ai senti que l'atmosphère était détendue et ça m'a rassurée. Tout de suite, quand on a échangé nos premiers mots, il y a eu un feeling, il y a eu une alchimie à ce niveau là. J'ai lancé un petit pique pour rigoler, c'était de l'humour, il l'a très bien pris et a tout de suite renchéri. Une joute verbale s'est installée entre nous et j'ai trouvé ça très plaisant. Ça m'a énormément rassurée. C'est en partie pour ça que j'ai dit oui. Je me suis dit que ça n'arrivait pas toujours d'avoir un feeling comme ça avec quelqu'un au premier regard.

"Les téléspectateurs ont tendance à minimiser le fait que c'est une personne que l'on ne connaît pas"

La séance photo a été compliquée, qu'est-ce qui te bloquait ?

Ce qui me bloquait, ce n'était absolument pas Adrien. C'est moi et moi seule. Dans la vie courante, c'est-à-dire hors cadre de cette expérience, je mets beaucoup beaucoup de temps à m'ouvrir aux hommes. J'ai besoin d'être dans un cocon sécuritaire, d'avoir confiance en l'autre pour pouvoir m'ouvrir et là, faut pas oublier que, même si j'ai accepté de me marier avec lui, je ne connais Adrien que depuis même pas quelques heures et que, forcément, cette séance photo va nous rapprocher physiquement. C'est cette appréhension que j'avais : me dire que j'allais me laisser approcher par un inconnu. Même si c'est ton mari, ça reste un inconnu. J'ai l'impression que les téléspectateurs, en tous cas ceux qui ont le jugement facile par rapport à ma réaction quand je le découvre à la mairie, ont tendance à minimiser le fait que c'est une personne que l'on ne connaît pas. Certes, on a décidé de rendre publique notre expérience mais pour autant, dans la vie courante, comment auraient réagi ces personnes si elles avaient été face à un inconnu, si elles s'étaient mariées avec, si elles avaient accepté de vivre cette expérience ?

Pourtant, Adrien a fait énormément d'effort et s'est montré patient...

J'ai habituellement besoin de confiance et de sécurité et là il faut soudainement ouvrir son coeur et sa confiance à quelqu'un que l'on ne connaît que depuis quelques jours. Donc même si l'envie de bien faire est omniprésente dans mon esprit, il y a vraiment un écart entre le fait de vouloir et pouvoir. En tout cas pour ma part. Même si j'en avais envie, il y avait toujours ce schéma habituel qui revenait et qui me disait 'méfiance, attention, prends ton temps, ne te précipite pas'. Adrien a été très bienveillant. Quand on en discutait tous les deux, il me disait qu'il comprenait que j'avais besoin de temps, que c'était tout à mon honneur. Alors quand il faisait précipitamment des pas vers moi, j'étais dans l'incompréhension. On venait d'en discuter, tu m'as compris, alors pourquoi tu fais ça ? Du coup, moi ça me braque plus que ça ne me permet de m'ouvrir. Je ne comprenais pas, mais je pense que c'est son côté enjoué et fonceur. Il ne l'a pas fait volontairement, dans le but de me refroidir, pas du tout. Mais moi je restais comme ça, un peu malgré moi on va dire.

"J'ai lu que j'étais coincée, hautaine, ennuyeuse"

Quel genre de messages as-tu reçu sur les réseaux sociaux ?

J'ai eu beaucoup de critiques sur ma personnalité. J'ai lu que j'étais coincée, hautaine, ennuyeuse. J'ai aussi eu beaucoup de critiques sur mon physique, comme quoi je me prenais pour une bombe, que j'étais loin d'en être une, qu'Adrien était beaucoup mieux que moi. J'avoue que, le fait que l'on critique beaucoup ma personnalité ne m'atteint pas forcément, parce que je sais ce que je vaux à ce niveau là, par contre, qu'on s'attaque à mon physique, c'est très compliqué parce que je manque de confiance en moi et que je ne comprends pas pourquoi il y a eu un tel acharnement. Alors que j'ai juste, comme tout le monde, des critères physiques. Je n'ai pas compris, ça m'a beaucoup touchée.

Qu'est-ce que tu veux répondre à ceux qui te critiquent ?

Déjà, il ne faut pas oublier qu'on a vécu des mois d'expérience et que c'est résumé en quelques heures d'émission, donc ils n'ont pas forcément tout le contexte dans lequel on évolue, par rapport à cette expérience. Ça c'est la première chose. Et la deuxième : il ne faut pas oublier qu'effectivement, c'est télévisé, on a accepté de rendre ça publique, on le cautionne mais pour autant, il ne faut pas oublier la vraie vie et comment ça aurait été dans la vraie vie. Pour moi, c'est normal d'avoir besoin de temps pour apprendre à découvrir l'autre et d'avoir des critères physiques, comme tout un chacun.

Propos recueillis par Marion Poulle. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.