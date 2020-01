Adrien (Mariés au premier regard 2020) revient sur sa dispute avec Mélodie lors du voyage de noce

C'était tendu ce lundi 27 janvier 2020 dans Mariés au premier regard 4. Alors qu'Adrien misait beaucoup sur son voyage de noce en Sicile avec Mélodie pour se rapprocher de sa femme, qui restait jusque là très distante et froide, les choses ne se sont pas passées comme prévues. S'il s'est montré très patient envers elle et prenait des pincettes, il a explosé lors d'un dîner. "Tu es dure. Je fais énormément d'efforts pour aller vers toi, faire baisser tes barrières. Tu me fous mur sur mur, coup sur coup. Je prends et j'encaisse, je ne dis rien", lui lance-t-il avant de fondre en larmes.

"Elle testait mes limites et elle y est arrivée"

Une dispute sur lequel il est revenu dans plusieurs interviews. "Je pensais qu'elle me poussait à bout pour voir ce que je pouvais encaisser. Elle testait mes limites et elle y est arrivée. Je suis un être humain, j'ai beau être calme, on ne peut pas tout accepter.", a-t-il expliqué à nos confrères de Purepeople. "C'est vrai que je peux être un peu dans la lune parfois. Mais il y a une façon de dire les choses. Quand on apprend à connaître quelqu'un, on prend des pincettes, en tout cas, c'est ce que je fais, car personne n'est irréprochable. Et le ton qu'elle a adopté à ce moment-là, c'était un peu la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. On aurait dit la maîtresse qui grondait son élève. Encore aujourd'hui, ce sont des choses que je n'accepte pas. Je lui ai dit, vous verrez la suite...".

Adrien revient sur sa dispute avec Mélodie

"Je commençais à rentrer dans une sorte de rancoeur pas très saine pour le reste de notre relation", commente-t-il auprès de Télé Loisirs. "C'est vrai que j'ai commencé à réaliser que ça pouvait peut-être ne pas fonctionner. Je me sentais très investi, et je ne sentais pas cet investissement de la part de Mélodie. Je me suis rendu compte pendant le voyage de noces que Mélodie était plus fermée que ce que je pensais et que donc, ça ne venait peut-être pas de moi". Effectivement, Mélodie nous a confirmé lors d'une interview que le blocage venait d'elle : "Au fond de moi, j'avais envie de m'ouvrir à lui, de lâcher prise. Ce n'était pas une mauvaise volonté de ma part ou un manque d'envie".