Adrien (Mariés au premier regard 2020) rejeté par Mélodie : "Je pensais que c’était de ma faute"

Si tout se passe au mieux pour Romain et Delphine ainsi que pour Elodie et Joaquim, c'est plus compliqué pour Mélodie et Adrien, autre couple candidat de la saison 4 de Mariés au premier regard. Si la jeune femme a accepté de dire oui devant le maire malgré ses doutes, elle reste bloquée face à cet homme qu'elle vient juste de rencontrer et a dû mal à se lâcher. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, Adrien a confié qu'il pensait qu'elle était comme ça à cause de lui : "Je suis très respectueux. Je me suis dit que c'était la pression. Mais je commençais à me poser des questions et à me dire "je suis si moche que ça ?" ou "j'ai quelque chose qui ne va pas ?". Je n'étais pas énervé contre elle, mais plutôt déçu de moi. Je n'ai peut-être pas tout fait pour qu'elle soit à l'aise. [...] Je pensais que dès le premier jour que c'était de ma faute."

Adrien revient sur le comportement froid de Mélodie

Quant à la scène où elle met fin à leur première danse parce qu'il lui touche le dos, Mélodie assure qu'elle n'a pas eu lieu. Partageant une vidéo de la danse sur Instagram, elle affirme : "Je ne lui ai jamais dit d'arrêter lorsqu'il a posé la main sur moi !", assure-t-elle. Quant au conseiller financier, il dit ne pas trop s'en souvenir : "Je ne sais plus, sûrement que j'ai du mal réagir. Je savais qu'elle était gênée par rapport à ses amis et sa famille. Mélodie est très pudique. Elle a dû me l'expliquer après et j'ai dû le comprendre. Ce moment-là ne m'a pas interpellé. Je n'ai pas trop de souvenirs de ça... Peut-être du montage." Dans une interview accordée à Purebreak, la gestionnaire de carrières a d'ailleurs rappelé que le montage pouvait altérer la réalité : "il ne faut pas oublier que certains mots ont été sortis de leur contexte. [...] Mon côté exigeant et intransigeant est accentué. Y'a énormément d'autres traits de caractère qui me correspondent et qui ne sont pas forcément mis en avant."