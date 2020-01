Mélodie (Mariés au premier regard) en plein doute face à Adrien : "Je ne m'arrête pas au physique"

Purebreak : Pourquoi avoir participé à Mariés au premier regard ?

Mélodie : Je me suis inscrite à l'expérience Mariés au premier regard dans le but de trouver l'homme de ma vie de façon atypique.

Tu ne craignais pas de passer à la TV ?

J'ai peut-être un peu minimisé cela, j'ai passé les étapes du casting sans penser une seule seconde au fait que l'on me trouverait une compatibilité avec un homme. Quand j'ai su que j'étais retenue, j'ai pris cette réponse comme un coup de pouce du destin. Je me suis dit que cette expérience n'a pas été mise sur ma route au hasard. J'ai pris ça au fil de l'eau, en minimisant peut-être un peu trop le fait que ce soit une expérience télévisée. Je ne voulais absolument pas reculer devant cette expérience qui s'offrait à moi et que je souhaitais absolument vivre.

Si ton père avait refusé de participer au mariage, tu aurais été jusqu'au bout ?

C'est marrant que tu me poses cette question parce qu'en fait, quand j'ai su que j'étais retenue et qu'on m'avait trouvée une compatibilité, j'ai tout de suite pensé, avant même le fait que j'allais me marier avec un inconnu, à la réaction de mon père. Je me demandais comment il allait réagir. J'ai pris du temps pour y réfléchir et je me suis dit 'finalement, s'il ne te suis pas dans cette aventure, c'est que peut-être il ne t'aime pas suffisamment'. Et donc je m'étais dit que, coûte que coûte, j'y participerai, qu'il soit avec moi ou pas.

Le pourcentage de compatibilité était faible pour toi, tu aurais voulu avoir combien ?

Je ne sais pas si un pourcentage plus élevé m'aurait rassurée parce que j'aurais toujours eu tendance à voir le verre à moitié vide. On l'a vu dans mon portrait : je suis assez exigeante, même si je trouve que ce trait là a été accentué par rapport à d'autres gros traits de ma personnalité. En tout cas, c'est un fait, je le suis. Même si j'avais eu 98 % de compatibilité avec Adrien, je pense que j'aurais cherché à savoir d'où viennent les 2 % (rires).

"Je ne m'arrête pas au physique, contrairement à ce que l'on peut penser"

C'était vraiment important le physique pour toi ?

Non. Déjà, il ne faut pas oublier que certains mots ont été sortis de leur contexte. Ce n'est pas la seule question que j'ai eu avant que je ne donne ma réponse à Adrien. Je me suis dit 'Mélodie, tu prends conscience que tu te maries avec quelqu'un que tu ne connais pas et qui, en plus, effectivement, ne rentre pas dans tes critères physiques habituels. Ce n'est pas mon type d'hommes à la base, mais pour autant, mes 2 précédentes relations, ce sont des hommes qui ne me plaisaient pas physiquement à la base et ce sont mes 2 seules relations sérieuses. Donc, non, je ne m'arrête pas du tout à ça. On se conditionne pendant des mois et on se dit qu'on a 74 % de compatibilité avec un homme donc, forcément, il va me convenir, même si on se pose des questions. Je ne m'arrête pas au physique, contrairement à ce que l'on peut penser et à ce que beaucoup ont pensé parce que j'ai essuyé pas mal de critiques sur les réseaux sociaux suite à cet épisode. Au contraire, je pense que c'est la personnalité qui va ensuite faire qu'on va trouver du charme à la personne, et c'est bien plus important que la beauté qui est subjective.

"Mon côté exigeant et intransigeant est accentué"

Tu dis que "certains mots étaient sortis de leur contexte", tu penses que le montage est fidèle à ce que tu es ?

Le portrait me correspond bien. Par contre, effectivement, on voit que mon côté exigeant et intransigeant est accentué. Y'a énormément d'autres traits de caractère qui me correspondent et qui ne sont pas forcément mis en avant. Peut-être parce qu'ils ont moins d'impact aussi sur la suite de notre expérience, je ne sais pas. Effectivement, à la fin du premier épisode, quand je découvre Adrien à la mairie, on dirait que ma seule crainte c'est son physique et que c'est la seule raison pour laquelle j'hésite à dire oui. Alors que ce n'est pas du tout ça. "Est-ce que l'autre est sincère ? Est-ce que je vais convenir à l'autre ?" J'ai eu plein plein de questions quand je me suis retrouvée à la mairie. Ce n'était absolument pas la seule raison de mes doutes à ce moment là, absolument pas.

Propos recueillis par Marion Poulle. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.