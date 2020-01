Romain (Mariés au premier regard 2020) marié à Delphine : la connaissait-il déjà avant l'émission ?

Premier mariage dans Mariés au premier regard 2020 ! Alors que la saison 4 de l'émission de dating a débuté ce lundi 6 janvier 2020 sur M6, les téléspectateurs ont déjà pu assister à un premier mariage parmi les 7 prévus : celui de Romain (31 ans) et Delphine (30 ans). Compatibles à 82 %, celle qui est agent d'accueil dans un collège et celui qui est poissonnier et papa d'une petite fille de 6 ans se sont dit oui devant le maire et devant leurs proches, alors qu'ils ne se connaissaient pas... ce qui n'est pas le cas d'Audrey, une amie de la mariée qui connaissait très bien le marié et sa famille !

Romain connaissait-il Delphine avant Mariés au premier regard ?

De quoi rassurer les deux côtés. Mais une question se pose alors : Romain avait-il déjà rencontré Delphine auparavant ? Il a répondu dans une interview accordée à TVMag-Le Figaro. "J'ai aperçu Audrey, une amie d'enfance de mes parents parmi les invités de Delphine. Et pourtant. Je vous assure qu'on ne se connaissait pas. Audrey m'a connu quand j'étais ado. Je suis allé à son mariage, j'ai passé des vacances avec elle et ma famille. Mais elle ne m'a jamais fait rencontrer Delphine. C'était improbable qu'elle assiste à mon mariage."

Ce n'est pas la première fois que ce genre de situation se produit : lors de la saison dernière, Elodie et Steeven se rendaient compte juste après leur mariage qu'ils s'étaient déjà parlé sur une application de rencontre ! En tout cas, leur histoire semble bien partie et on leur souhaite le même bonheur qu'à Charline et Vivien, qui ont aujourd'hui emménagé ensemble et envisagent de renouveler leurs voeux de mariage.