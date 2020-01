Charline (Mariés au premier regard) et Vivien : emménagement, mariage, enfant... ils se confient

Bonne nouvelle pour les fans de Mariés au premier regard : l'émission fait son grand retour pour une 4e saison dès ce lundi 6 janvier 2020 sur M6. Après Charline et Vivien, Tiffany et Justin ou encore Emma et Laurent, de nouveaux couples verront-ils le jour grâce à l'émission ? En attendant de le découvrir, Purebreak a pris des nouvelles du seul couple formé grâce aux experts : Charline et Vivien.

Charline et Vivien se confient sur leur couple

Jugés compatibles à 78 %, les deux candidats se sont dit oui devant les caméras et leurs familles, avant d'apprendre à se connaître. Malgré quelques moments de doute lors du retour à la réalité, le couple a survécu à l'après émission et vit aujourd'hui le grand amour. Charline nous faisait même part de leur envie de renouveler leurs voeux de mariage.

Alors, où ça en est aujourd'hui ? Vivien a-t-il fait sa demande ? Ont-ils une date ? Comment s'est passé leur emménagement ? Quels projets ont-ils ? Les deux amoureux nous ont répondu lors d'une interview, à retrouver dans notre diaporama ci-dessus.

