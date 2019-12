Mariés au premier regard 4 : découvrez toutes les nouveautés et la date de diffusion

Bonne nouvelle pour les fans de Mariés au premier regard : l'émission fait son grand retour pour une 4e saison dès le lundi 6 janvier 2020 sur M6. Après Charline et Vivien, Tiffany et Justin ou encore Emma et Laurent, de nouveaux couples verront-ils le jour grâce à l'émission ? Pendant plusieurs mois, les experts Estelle Dossin et Pascal De Sutter ont analysé le profil de nombreux célibataires et leur ont fait passer des tests afin de leur trouver un ou une partenaire compatible. Au total, ils sont 6 couples à avoir été jugés compatibles à plus de 70 %.

2 grandes nouveautés pour la saison 4 de Mariés au premier regard

Grande nouveauté annoncée ce mardi 16 décembre lors de la conférence de presse : le casting a été élargi et plusieurs candidats sont des parents célibataires. "Aujourd'hui, en France, il y a de plus en plus de familles monoparentales, elles représentent quand même 28 % des familles, ce qui est quand même pas mal, et donc on a ouvert le casting à des parents célibataires qui, même s'ils ont déjà construit quelque chose et ont un ou deux enfants, ont envie de se construire une vie sentimentale.", a expliqué Kamila Fievet-Palies, la directrice des programmes.

Autre nouveauté de cette année : ils ne sont pas 12 candidats, mais 15 ! Les experts ont en effet trouvé à une autre candidate deux hommes compatibles à 78 % ! Comment choisir alors lequel lui correspond le mieux ? Afin de ne pas répéter les erreurs du passé et notamment celle de Tiffany, candidate de la saison 1 qui a été associée à Thomas et non à Justin alors que leur taux de compatibilité étaient quasiment les mêmes, les experts ont pris la décision de laisser la candidate décider elle-même entre les deux participants. D'abord via des lettres que les participants lui auront écrites, puis via une rencontre à l'aveugle.

"On a appris de nos erreurs"

"On a appris de nos erreurs", a confié Kamila Fievet-Palies, la directrice des programmes de M6, avant de faire référence à Justin et Thomas. "C'est la participante qui va avoir l'occasion de choisir son futur mari. Elle va réussir, via des lettres et des rencontres à l'aveugle, à apprendre à les connaître un peu pour pouvoir faire elle-même son choix et qu'on ne soit pas responsable de ce choix là parce qu'il est très compliqué à prendre". Rendez-vous donc le 6 janvier pour découvrir cette nouvelle saison qui s'annonce riche en rebondissements, à en croire Kamila Fievet-Palies.