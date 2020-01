Mélodie (Mariés au premier regard 2020) revient sur sa dispute avec Adrien (Interview)

Si Elodie et Joaquim vivent un véritable conte de fée depuis leur rencontre à la mairie dans Mariés au premier regard, ce que vivent Mélodie et Adrien ressemble plutôt à un cauchemar. Et pour cause, elle a eu du mal à se lâcher et est restée totalement bloquée et frigide face à son mari, que ce soit lors de la séance photo, de la danse d'ouverture de bal, ou encore lors de la nuit de noces. Un comportement qui lui a valu de nombreuses critiques, auxquelles elle répondait en interview pour Purebreak. De son côté, Adrien se montre très patient avec sa jeune épouse... jusqu'au voyage de noces, que l'on a pu voir ce lundi 27 janvier 2020 sur M6.

"Grosse altercation" entre Mélodie et Adrien

Alors qu'ils se sont envolés pour la Sicile et que le cadre est propice au rapprochement, la gestionnaire de carrières reste sur la défensive et continue de rejeter son mari, qui commence à perdre patiente. Alors qu'ils discutaient de leur avenir lors d'un dîner, une grosse dispute a éclaté. En interview pour Purebreak, Mélodie est revenue sur celle-ci : "Nous avons eu une grosse altercation lors d'un dîner. Déjà, avant ce dîner, je m'étais conditionnée en mode 'allez, Mélodie, tu fais des efforts, tu lui montres que la porte est entrouverte', comme m'avait dit Pascal lors de la cérémonie du mariage. Il m'avait dit 'il faut que tu lui montres que tu es d'accord pour que tu l'apprivoises'. J'étais vraiment dans cet état d'esprit quand je suis arrivée au repas. Et finalement, très vite, je lui ai fait part de mes doutes. Je n'aurais peut-être pas dû mais voilà, je l'ai fait part du fait que je doutais de sa sincérité notamment. Et c'est ce qui a déclenché cette dispute entre nous."

Mélodie revient sur leur dispute

Ce qui a énervé Adrien ? Qu'elle lui dise qu'elle ne veut pas se projeter avec lui : "Je ne me souvenais plus de lui avoir dit ça. Comme quoi, sur le coup de l'énervement. Je peux tout à fait comprendre sa réaction mais, en plus, ce n'est absolument pas le cas. Le fait de me marier avec lui, d'aller au-delà de mes appréhensions, c'est déjà un énorme effort. On n'en a pas parlé mais j'ai tendance à m'impliquer à 200 % dans ce que je fait et ce que j'entreprends et là, je ne pouvais pas baisser les bras maintenant. Je lui ai dit ça sur le coup de l'énervement, plus que parce que je le pensais. Parce que je ne le pensais pas du tout à ce moment là."

"Au fond de moi, j'avais envie de m'ouvrir à lui"

Si on peut avoir l'impression qu'elle ne veut pas faire d'efforts et que lui seul vient vers elle, elle se défend : "Au fond de moi, j'avais envie de m'ouvrir à lui, de lâcher prise, de faire différemment que ce que j'avais pu faire par le passé et finalement, chassez le naturel, il revient au galop. Donc même si j'en avais envie, dans les faits, c'était beaucoup plus difficile pour moi de m'ouvrir. Quand tu as eu l'habitude d'avoir besoin de confiance pour t'ouvrir à quelqu'un, ce n'est pas évident de savoir fonctionner à l'inverse. Ça a été ça tout long et ce n'était pas une mauvaise volonté de ma part ou un manque d'envie. Pas du tout, j'en avais envie mais je n'y arrivais pas en tout cas pas pendant le voyage de noces." Y arrivera-t-elle par la suite ? Rendez-vous dans le prochain épisode de Mariés au premier regard 4.

