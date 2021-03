Romain (Mariés au premier regard 4) aurait trompé Delphine et menti à la prod : un candidat clashe

"Quelque temps avant le mariage, certains ont su qui allait être leur femme. Le problème est qu'à partir de ce moment-là, il n'a rien trouvé de mieux avant le mariage que d'aller voir cette fameuse candidate en dégueulant sur son futur marié et de se la taper. On est très clair, on parle de Solenne et Matthieu" a ensuite rappelé Rudy, à propos du rapprochement entre Romain et Solenne. Forcément, "ça a mis un gros froid entre les candidats et Romain".

Romain aurait trompé Delphine quand ils étaient mariés

Et ce n'est pas tout, Rudy a assuré que Romain aurait ensuite trompé Delphine alors qu'ils étaient mariés, et à plusieurs reprises. "Tous les candidats ont reçu des messages de pas mal de filles pour nous demander quand avaient été tournés les épisodes parce qu'elles avaient flirté avec lui. On a découvert donc que par-dessus tout, il trompait Delphine ouvertement" a ainsi expliqué Rudy, "Donc effectivement, certains candidats ont essayé d'alerter Delphine. A partir de là, Delphine s'est enfermée dans une bulle. Romain a commencé à lui raconter des histoires à dormir par terre. C'était le Calimero, seul contre tous".