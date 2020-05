Romain (Mariés au premier regard 2020) et Delphine, la rupture ? La candidate en dit plus

Depuis le tournage de Mariés au premier regard 2020, Delphine et Romain sont toujours en couple, comme Elodie et Joachim ! Une bonne nouvelle pour les téléspectateurs, qui n'ont pas caché leur préférence pour ce binôme durant la diffusion de l'émission sur M6. Seulement voilà, ces derniers sont inquiets en ce moment car ils pensent que Romain et Delphine ne sont en réalité plus ensemble. Ils ont bien vu que les deux candidats ne s'affichent plus ensemble et que le jeune papa a supprimé ses photos avec sa femme. Pas très rassurant tout ça...

"On avait besoin de prendre du recul"

Consciente de toute les questions autour de son couple, Delphine a décidé d'y répondre dans sa story sur Instagram : "Je ne vous cache pas qu'en couple, il y a des hauts, il y a des bas. Chacun a besoin de trouver ses marques, chacun a besoin de trouver son rythme. C'est pour ça qu'en ce moment, on ne se montre pas trop avec Romain sur les réseaux sociaux. On avait besoin de prendre du recul, tout simplement." La rupture ne semble pas encore d'actualité donc, mais ça n'est quand même pas tout beau tout rose.

Avant Delphine, c'est Romain qui s'était exprimé sur leur potentielle séparation : "Vous êtes nombreuses et nombreux à me poser des questions sur Delphine et moi, il aura fallu du temps et de la réflexion, voilà pourquoi je ne vous ai pas répondu sur les réseaux jusqu'à maintenant. Je vous donnerai les explications de notre silence ce soir dans une vidéo que je posterai. Désolé pour ce silence qui en fit forcément long sur la situation mais je préférais garder le peu d'intimité qui nous restait" Des explications qu'il n'a jamais apportées !