Mariés au premier regard 2020 : Rémi, Cyril, Mélodie... les candidats ont-ils trouvé l'amour ?

Elodie et Joachim toujours en couple

C'est LE couple de cette saison 4 de Mariés au premier regard. Dès leur rencontre devant le maire, ce fut une évidence pour Elodie et Joachim. Onze mois plus tard, les deux époux qui habitent désormais ensemble sont toujours aussi amoureux l'un de l'autre. Début mai, Joachim aidait d'ailleurs une belle déclaration à sa femme : "Je ne compte plus les jours à tes côtés, et encore moins depuis le confinement. Certains nous avaient prévenus, notre relation ne sera plus jamais la même après le confinement. Et je ne peux que leur donner raison ! Haaa les joies du syndrome de Stockholm. Je t'aime fort ma chérie !".