Solenne (Mariés au premier regard 2020) tacle Matthieu et le montage : "Je n'ai pas été épargnée"

Dans Mariés au premier regard 2020, Solenne n'a pas fait l'unanimité auprès des téléspectateurs. Sur le web, les internautes n'ont pas été tendres avec elle : ils ont non seulement critiqué son comportement envers son mari Matthieu mais l'ont aussi accusée de ne pas être sincère. Malgré la fin de la diffusion, la thérapeute a décidé de lever le voile sur le comportement de son ex.

Matthieu à l'origine de "fuites" ?

Selon Solenne, Matthieu serait "le seul fautif" de l'échec de leur relation et à plus d'un titre. Dans une story Instagram qui n'est désormais plus disponible, la candidate de Mariés au premier regard 2020 a expliqué en avoir marre de prendre tout sur elle. "Aujourd'hui, ces personnes qu'on a protégées continuent de casser du sucre sur le dos des autres sans prendre leur propre responsabilité" déclare-t-elle. La personne concernée serait son ex qui aurait triché. "Il y a eu des fuites cette année puisqu'une personne est allée voir la publication des bans à la mairie. Déjà cela a créé des problèmes en amont (...) Le seul fautif dans cette histoire, c'est toi Matthieu parce que tu es allé voir les bans et tu as foutu tout ce merdier." explique Solenne.

Pourquoi elle a été froide envers Matthieu

Mais ce n'est pas tout, Solenne dévoile aussi une discussion en off avec Matthieu. Après leur mariage, Solenne a confié à son mari qu'il n'était pas son style et lui a demandé de lui donner un peu de temps. Le candidat aurait alors eu une réaction surprenante. "Il m'avait répondu qu'il avait toutes les filles qu'il voulait et qu'il sortait avec des mannequins. Il était déçu d'être tombé sur moi et m'a dit à plusieurs reprises qu'il cherchait quelqu'un de plus jeune que moi et qu'il était déçu que je n'ai pas un corps très athlétique" déclare l'ex-candidate de Mariés au premier regard. C'est suite à cette discussion que Solenne s'est montrée plus froide : "Je n'étais plus ouverte à continuer à le découvrir, je ne me voyais pas avec un homme comme lui". Dans la suite de sa story, Solenne tacle aussi le montage de l'émission. "Quand je vois le résultat du montage, je n'ai pas été épargnée." confie-t-elle. Matthieu, lui, n'a pas encore répondu à ces accusations.