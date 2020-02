Solenne (Mariés au premier regard 2020) critiquée pour son comportement, Matthieu prend sa défense

Entre Solenne et Matthieu, la situation est très compliquée dans Mariés au premier regard 4. Si la thérapeute de 33 ans a décidé d'aller au-delà du physique et de son ressenti et d'épouser Matthieu, elle a pourtant du mal à s'ouvrir lors de leur voyage de noces à Chypre. Et pour cause, elle reste très distante et dans le rejet, avouant ne pas avoir le feeling. Après plusieurs efforts vains, il n'en peut plus et crève l'abcès. Elle lui dit alors des propos blessants : "Je n'aurais peut-être pas dû aller au-delà de mon ressenti, j'aurais peut-être dû dire non dès le début. Je suis allée au-delà d'un physique, d'un ressenti parce que j'étais là pour ça. Je me suis trahie en fait.", concluant par "quand j'ai dit oui, c'était vraiment un effort".

Solenne explique son comportement envers Matthieu

Une dispute sur laquelle elle est revenue dans une interview accordée à Télé Loisirs. "J'aime bien dire les choses. J'aime la franchise. A l'inverse, j'apprécie qu'on me dise les choses. Je pense que j'ai été maladroite avec Matthieu car en lui disant, il s'est vraiment refermé. Je n'aurais jamais dû lui dire ça, je lui ai coupé l'herbe sous le pied." Elle reconnait que ses propos pouvaient être "assez violents" : "Mais en même temps il ne comprenait pas alors que j'étais dans l'effort perpétuel. J'avais l'impression de subir la situation."

Elle explique pourquoi elle était aussi renfermée : "Des propos qui n'ont pas été filmés m'ont vexée. Je pense qu'on s'est vexés tous les deux. On s'est rendus compte assez rapidement qu'on n'était pas sur la même longueur d'ondes, tout simplement. Je pense qu'on s'est renfermés un peu tous les deux en même temps. Par moment, nous nous sommes parlés hors caméras c'est à ce moment que nous avons pu nous dire des choses vexantes. Du coup, le lendemain matin on était complètement renfermés tous les deux. Cela a été dur de passer au-delà de ça."

Matthieu prend sa défense sur Instagram

Face à la violence des critiques envoyées à Solenne, Matthieu a pris la défense de sa femme sur Instagram et répond aux haters, qui se sont aussi déchaînés sur Mélodie et Rudy : "Je voudrais dire aux haters, qui se déchaînent, alors qui sont déchaînés sur Rudy, sur Mélodie, aujourd'hui sur Solenne... De garder un petit peu de dignité, parce que les messages on les lit, ça fait mal, et on n'est pas forcément préparé à recevoir autant de haine. Donc si ça ne vous plaît pas cette émission, vous zappez, voilà merci." Il ajoute : "La charge émotionnelle, quand on participe à cette émission, est extrêmement forte. Donc on n'est pas forcément nous-mêmes. Je vous invite à être vous-même lorsqu'on vous filme, face à une inconnue, avec laquelle on vous a marié. On est tous volontaires, mais c'est quand même une expérience qui est compliquée."