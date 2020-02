Solenne (Mariés au premier regard) mariée à Matthieu : "À ce moment là, mon inconscient me dit non"

Le suspense était intenable. Après Delphine et Romain, Elodie et Joaquim ou encore Mélodie et Adrien, Solenne allait-elle elle aussi dire oui à Matthieu ? La semaine dernière, les deux candidats de Mariés au premier regard 4 compatibles à 83 % se rencontraient devant le maire. Si Matthieu n'hésitait pas une seconde à dire oui à la thérapeute de 33 ans, cette dernière a longtemps hésité.

Solenne pas attirée par Matthieu

Dans une interview accordée à Télé Loisirs, elle est revenue sur ses doutes face à Matthieu : "J'ai été surprise car physiquement, ce n'est pas une personne vers qui je serais allée naturellement. Ce n'est pas le style d'homme que j'avais imaginé. J'ai tendance à être attirée par des hommes plus jeunes que moi. Le premier regard a été dur pour moi car je n'ai pas eu le coup de coeur. Mais je ne venais pas juste pour un physique, mais pour une personnalité. [...] Quand je suis rentrée dans la mairie, il n'y a pas eu d'attirance physique", avoue-t-elle. Elle a failli dire non : "J'ai étudié la programmation neurolinguistique et on vous apprend qu'au premier contact visuel, votre inconscient analyse la personne qu'il a face à lui et va immédiatement le rapprocher d'une catégorie comme la famille, les amis, les ennemis ou l'inconnu. À ce moment précis, mon inconscient me dit non...", a-t-elle confié au Figaro.

Pourquoi elle lui a finalement dit oui

Finalement, elle a accepté de se marier avec lui. Pourquoi a-t-elle dit oui ? "j'ai vraiment hésité. Je marche beaucoup au ressenti. Quand j'ai vu Matthieu, je n'ai pas eu ce ressenti. Normalement, j'aurais pu dire non. Et puis, je me suis dit : "Solenne, tes ressentis ne t'ont jamais apporté la bonne personne". Donc je me suis dit qu'il fallait que j'aille à l'encontre de mes ressentis. Son charisme et son humour pourraient me séduire, j'en étais certaine." Alors qu'elle semble assez distante dans les heures qui suivent le mariage, espérons que le feeling s'installe rapidement entre les jeunes époux.