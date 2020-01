Elodie (Mariés au premier regard) : la scène avec sa soeur coupée au montage, la prod s'explique

Si Elodie et Joaquim vivent un véritable conte de fée dans l'épisode de Mariés au premier regard 4, la jeune femme montait au créneau après la diffusion de l'épisode de la semaine dernière. En cause ? L'acharnement des internautes contre sa soeur jumelle, qui déclarait au sujet de Joachim : "Il ne me plaît pas plus que ça et son frère est vachement mieux". Face à un tel acharnement, l'esthéticienne remettait alors les choses dans son contexte et mettait en cause le montage : "Ma soeur apprécie beaucoup Joachim et en aucun cas ces propos que vous avez pu voir sont vrais. Elle répète simplement ce que dit ma grand-mère (...) ma grand-mère, avec tout son humour et sa spontanéité a dit que le frère de Joachim était plus beau, que Joachim était arrivé en baskets".

La discussion d'Elodie et de sa soeur coupée au montage

Comme les téléspectateurs ont pu le voir ce lundi 27 janvier 2020, la scène en question a été coupée au montage. La production a expliqué ce choix dans une interview accordée à Télé Loisirs : "Pour ne pas dénaturer la situation, et dans ce cas la discussion entre Elodie et sa soeur, la production a modifié une séquence car les propos tenus par la soeur d'Elodie étaient sous la forme de l'humour, ce qui n'était pas bien identifié dans le ton employé".

La production s'explique

De son côté, Joachim a avoué ne pas avoir été blessé par ces propos et ne comprend pas les critiques envers la soeur d'Elodie : "cela ne m'a pas touché moi personnellement. Le soir-même Elodie m'a dit que sa grand-mère avait dit en rigolant qu'elle m'avait vu arriver en baskets et qu'elle préférait mon frère car il était habillé plus traditionnellement. Cela m'a perturbé car on faisait croire que c'était sa soeur qui le disait d'un point de vue malveillant alors que c'était "je répète ce que ma mamie a dit en rigolant". Cela m'a touché pour la soeur d'Elodie. Je connais la vérité. Quand j'ai vu le déferlement des gens sur les réseaux sociaux..."