Elodie (Mariés au premier regard 2020) : sa soeur jumelle critiquée, elle prend sa défense

Contrairement à Mélodie et Adrien, c'est un véritable coup de foudre qu'Elodie et Joaquim ont eu l'un pour l'autre dans Mariés au premier regard. Les deux candidats se sont tout de suite plu et se sont montrés très avenants l'un envers l'autre. Une alchimie qui a fait rêver de nombreux téléspectateurs, qui ont souligné le fait qu'ils étaient mignons ensemble. Malheureusement, certains n'ont retenu qu'une chose : les propos de la soeur jumelle d'Elodie, qui a fait comprendre lors de la cérémonie de mariage qu'elle n'aimait pas trop Joaquim et qu'elle trouvait que son frère était mieux.

Après les critiques envers sa soeur, Elodie prend la parole

Des propos qui a choqué de nombreux téléspectateurs et sur lesquels Elodie a tenu à revenir dans une vidéo publiée ce matin sur Instagram. Après avoir remercié les internautes pour leur soutien et leurs beaux messages, elle prend la défense de sa soeur qui a été fortement critiquée sur les réseaux sociaux. "Je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'il y a des montages de faits. Je m'y attendais forcément en participant à cette expérience. Je ne remets pas en cause le travail de fou qui a été fait par la production. Je remets simplement en cause le fait que vous ne pouvez pas juger une personne sur un extrait de 5 secondes. Ma soeur tient beaucoup à moi."

"Ma soeur est très attristée par tous les propos qui sont dit sur elle"

Si on ne l'a pas beaucoup vue dans l'émission, Elodie assure qu'elle était présente pour elle en ce jour spécial : "On a un amour indescriptible. Ma soeur a été présente hors caméra et ma soeur apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup Joaquim et, en aucun cas, ses propos sont vrais. Elle répète simplement ce qu'a dit ma grand-mère. [...] Je crois que ce serait sorti de la bouche de ma grand-mère directement, ça ne se serait pas passé comme ça." Elle confie que sa soeur a été fortement touchée par les critiques à son égard : "Ma soeur est très attristée par tous les propos qui sont dit sur elle et on ne peut pas juger quelqu'un sur le physique. Ma soeur n'est pas plus belle que moi, on est belle toutes les deux."