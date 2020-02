Solenne (Mariés au premier regard 2020) pas sincère envers Matthieu ? Elle répond aux doutes

Après Mélodie, les téléspectateurs de la saison 4 de Mariés au premier regard se sont déchaînés sur Solenne. Beaucoup lui reprochent son comportement avec Matthieu, envers qui elle se montre distante et cassante. Et pour cause, elle n'hésite pas à lui dire : "Je suis allée au-delà d'un physique, d'un ressenti parce que j'étais là pour ça. Je me suis trahie en fait. Quand j'ai dit oui, c'était vraiment un effort". Se retrouvant face à une impasse, Matthieu a décidé de rendre son alliance et de divorcer, comme on a pu le voir lundi soir. C'est une Solenne en larmes qu'il laisse. Sauf que certains ont du mal à croire en ces larmes et doutent de la sincérité de la jolie blonde.

Solenne pas sincère envers Matthieu ?

Ce mardi 25 février, elle a poussé un coup de gueule et mis les choses au clair : "Pourquoi cette question qui remet en doute mes larmes !? Si je fais semblant, excusez-moi mais je mérite un Oscar ! Et pour toutes les mauvaises langues, je savais très bien ce que faisait Matthieu dans la vie. Je vous signale quand même que l'on discute hors caméra et que je connaissais sa situation financière. Si pour vous, cela aurait changé quelque chose, pour moi, non, désolé. L'amour ne s'achète pas." Elle répond aux haters : "Vous m'accusez de ne pas être respectable mais vos commentaires sont loin de l'être. Pour ceux qui critiquent le fait que je sois thérapeute, ma vie privée et ma vie pro sont deux choses bien distinctes. Je n'ai pas agi en tant que thérapeute mais en tant que Solenne avec mes forces et mes faiblesses et surtout mon coeur.".