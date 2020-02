Matthieu (Mariés au premier regard 2020) et Solenne séparés : "Elle était extrêmement cassante"

L'amour n'est pas toujours au rendez-vous dans Mariés au premier regard. Si Elodie et Joachim ou encore Delphine et Romain vivent un conte de fées, les choses sont totalement différentes pour Cyril et Laura, ou encore Matthieu et Solenne. Après un mariage sous les meilleurs auspices, la thérapeute s'est montrée froide et cassante envers son mari. Elle a eu des propos très violents envers lui : "Je n'aurais peut-être pas dû aller au-delà de mon ressenti, j'aurais peut-être dû dire non dès le début. Je suis allée au-delà d'un physique, d'un ressenti parce que j'étais là pour ça. Je me suis trahie en fait. Quand j'ai dit oui, c'était vraiment un effort". Trop c'est trop. Se rendant compte que leur couple se retrouve dans une impasse, Matthieu décide de mettre fin à leur mariage.

Matthieu décide de rendre son alliance et de divorcer de Solenne

Dans l'épisode diffusé ce lundi 24 février 2020, il décide de rendre son alliance et de divorcer : "On a été tous les deux au bout de ce qu'on pouvait faire. Je pense que je n'ai rien à regretter. Je te rends ta liberté.", lui dit-il, en lui rendant son alliance. "J'ai été vraiment au bout, c'est pour ça que j'ai jeté l'éponge", explique-t-il. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, il a expliqué pourquoi il a décidé de rendre l'alliance : "Elle est arrivée à un point où elle a eu des propos blessants envers moi. J'étais même très mal à l'aise en sa présence. Je ne ressentais pas l'envie de son côté. Elle était extrêmement cassante envers moi. C'est là que j'ai dit "stop". J'ai été à plusieurs reprises blessé. Je ne voulais pas être malheureux, que ça me fasse du mal. Je commençais à être blessé. Je ne suis pas quelqu'un qui abandonne facilement. J'ai aussi besoin d'avoir quelqu'un de bienveillant en face. Effectivement, elle n'avait peut être pas envie forcément de l'être avec moi. Cette expérience a été dure à vivre personnellement. Je me suis dit que j'allais arrêter. C'est pas normal d'être marié avec quelqu'un et de se sentir mal à l'aise !".

"Je ne voulais pas être malheureux. J'ai aussi besoin d'avoir quelqu'un de bienveillant en face"

Alors qu'elle laissait entendre en interview qu'il avait eu des propos durs envers elle, il dément : "Je n'ai jamais rien dit à son encontre, je l'ai protégée et je l'ai couvée jusqu'à la fin. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais il y a certains de ses proches m'ont envoyé des tacles sur les réseaux. Je ne dirai jamais rien de méchant sur Solenne.". Il ajoute "J'essayais d'être le plus bienveillant possible. J'avais cette frustration que l'aventure ne démarrait pas pour moi. Là, je suis face à un mur. Elle n'a pas cherché véritablement à me connaître. C'est dur à vivre." Aujourd'hui, celui qui se présente aux municipales préfère ne pas s'épancher sur sa vie sentimentale, se disant encore trop blessé par cette expérience.