Cyril (Mariés au premier regard 2020) dément avoir posé un lapin à Laura : "J'ai fait un burn-out"

Tout comme Elodie et Joachim, tout avait bien commencé pour Cyril et Laura, candidats de Mariés au premier regard 4 compatibles à 81 %. Malheureusement, ils ont pris une direction différente. S'ils ont eu un vrai coup de foudre lors de leur rencontre à la mairie et n'ont pas hésité à se dire oui et si tout semblait se dérouler pour le mieux lors du voyage de noces, les choses se sont compliquées lors de leur retour à la vie quotidienne, après le voyage de noces. De retour en France, Cyril a emménagé chez Laura mais ses horaires aménagés ont été difficiles à vivre pour la jeune femme, qui essaie de relooker son mari et de lui faire avoir une meilleure alimentation. Alors qu'ils sont en pleine séance de sport, il se braque et préfère partir de son côté plutôt que de répondre à Laura, qui se retrouve face à un mur.

Cyril a fait un burn out pendant le tournage

Un comportement sur lequel le technicien dans l'industrie médicale est revenue dans une interview accordée àu TVMag-Le Figaro. Il explique avoir fait un burn out : "Après le voyage de noces, le retour à la réalité a été difficile. La fatigue s'accumulait et avec la reprise mon travail, les tournages devenaient compliqués. Je n'avais plus de temps de repos. J'ai fait un burn-out. Quand je suis comme ça, je dois me recentrer, seul de mon côté. C'est pourquoi j'ai pris mes distances avec Laura. Je ne lui ai pas envoyé de messages pendant plusieurs jours. J'avais besoin de respirer et de me reposer."

Non, il n'a pas posé de lapin à Laura

Alors que tous les deux devaient partir en week-end à Marseille, chez la mère de Laura, il a préféré ne pas y aller pour des raisons qui n'ont pas été évoquées à l'écran : "le séjour était trop court. On partait le vendredi en fin de journée pour revenir le samedi matin. Et, ensuite, j'enchaînais l'après-midi avec mon travail. Physiquement, je ne pouvais pas suivre." Il dément lui avoir posé un lapin, contrairement à ce que le montage laisse penser : "je l'avais prévenue avant le tournage. Je me suis excusé. Surtout que j'étais dégoûté de ne pas voir sa mère. Je ne regrette pas ma décision. Si j'y étais allé, je lui aurais fait mauvaise impression." Laura lui pardonnera-t-elle ce comportement ? Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir si le couple décide de rester marié ou de divorcer...