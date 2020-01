Joachim (Mariés au premier regard 2020) dévoile son impressionnante perte de poids

Après Sarah, Delphine et Romain puis Adrien et Mélodie, on faisait la connaissance d'un nouveau couple de Mariés au premier regard 4 la semaine dernière : Elodie et Joachim. Compatibles à 78 %, l'esthéticienne de 27 ans et le coach sportif de 30 ans ont eu un véritable coup de coeur lors de leur rencontre à la mairie et n'ont pas hésité à se dire oui. Pourtant, les deux candidats n'ont pas confiance en eux et en leur physique. Surtout Joachim.

Ancien obèse, Joachim a perdu 45 kilos

S'il a été ancien pompier volontaire et militaire et est coach sportif aujourd'hui, Joachim était obèse quand il était enfant. C'est vers 15-16 ans qu'il a eu une prise de conscience et a décidé de se prendre en main. Il a alors perdu 45 kg, comme on peut le voir sur Instagram, où il a posté des photos de lui avant et après sa transformation, et le changement est impressionnant ! "Je ne suis pas né avec le physique d' @schwarzenegger , je n'ai pas une génétique de l'autre monde. Non , mais j'ai la motivation , j'ai l'acharnement et l'envie ! Et pour moi ce sont 3 qualités qui comptent bien plus que tout dans la vie ! Alors n'oublie pas que tu peux atteindre n'importe quel objectif si tu es prêt à t'en donner les moyens !", écrit-il en légende d'une photo de lui lorsqu'il était ado.

Il dévoile des photos de lui avant sa perte de poids impressionnante

Malgré cette perte de poids impressionnante, il a du mal à se voir autrement que bien enrobé et manque de confiance en lui. "On commence tous avec un certain niveau dans la vie. Regarder cette photo me permet de me rappeler qui j'étais avant et d'où je viens. Cette photo me permet de me re motiver et de garder le cap que je me suis donné ! Alors si tu doutes, regarde d'où tu viens, vois tout le chemin parcouru et continue d'avancer !". Espérons que sa relation avec Elodie l'aide également à avoir une meilleure image de lui !