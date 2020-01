Sarah (Mariés au premier regard) : pourquoi elle n'a pas choisi Rudy après l'abandon de Sylvain

Purebreak : Pourquoi avoir choisi Sylvain et non Rudy ?

Sarah : J'ai choisi Sylvain parce que j'ai vraiment eu un coup de coeur lors de l'échange qu'on a eu quand on s'est rencontré. Il s'est vraiment passé un truc. C'est quand même beaucoup plus long que ce que l'on a vu à la TV. Pendant une demi-heure, on a vraiment pu échanger et il y a une vraie complicité qui s'est créée ce jour là.

Rudy a menti sur le fait que ses 2 enfants avaient des mères différentes. Quelle a été ta réaction en l'apprenant ?

A la suite de la rencontre avec Rudy, Estelle me l'a dit parce qu'il fallait quand même que je fasse un choix en connaissance de cause. Ça n'a pas du tout joué dans mon choix parce que j'avais déjà eu le coup de coeur pour Sylvain et je savais que j'allais le choisir, lui. Ça ne changeait rien.

Il a été fortement critiqué pour ça, tu comprends ?

Non, je ne comprends pas vraiment. Après, c'est vrai que les gens ne voient que quelques minutes, c'est vite fait. Pour nous, ça n'a pas été quelque chose de si énorme que ça. J'ai compris qu'on était tous stressés pour cette rencontre et qu'il n'a pas voulu mal faire.

Est-ce que tu es satisfaite du montage de Mariés au premier regard ?

Oui. Honnêtement, c'est vraiment moi. Tout le monde me reconnaît, que ce soit mes proches, mes collègues... je n'ai reçu que des messages positifs à ce sujet donc je n'ai vraiment rien à dire sur le montage, du début à la fin.

Pourquoi ne pas avoir choisi de te marier avec Rudy après l'annulation de ton mariage avec Sylvain ?

Parce que j'avais vraiment eu un coup de coeur pour Sylvain et je m'étais vraiment investie dans mon mariage avec lui. On ne l'a pas vu mais j'ai essayé plusieurs robes de mariée – je pense que c'est un choix de la production d'enlever les essayages. C'était lui que je voulais et pas un autre. Je n'avais pas du tout envie de revenir en arrière.

"Je n'ai jamais regretté d'avoir choisi Sylvain et non Rudy"

Est-ce que tu as rencontré Rudy par la suite ?

J'ai rencontré Rudy avec les autres candidats de Lyon et proches de Lyon (dont Matthieu, Adrien, Joaquim et plusieurs filles) à la fin du tournage. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on est tous devenus potes.

Qu'as-tu pensé de lui ?

C'est quelqu'un qui est tout le temps de bonne humeur, tout le temps souriant, il est toujours positif, donc tout de suite, il aspire confiance. C'est un bon gars. Il était fidèle à l'image que je me faisais de lui et on le reconnaît vraiment à la télé.

Est-ce que, à un moment, tu as regretté d'avoir choisi Sylvain et non Rudy ?

Je n'ai jamais regretté d'avoir choisi Sylvain et non Rudy. Je pense que si j'ai fait ce choix là et si ça s'est terminé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. On a peut-être tous les 3 quelque chose de mieux ailleurs et c'est comme ça.

Tu es célibataire aujourd'hui ?

Oui je suis célibataire aujourd'hui.

