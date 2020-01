Sarah (Mariés au premier regard 4) : "Sylvain n'a pas souhaité que je le contacte" (Interview)

Purebreak : Tu t'es inscrite à Mariés au premier regard pour ne pas faire d'erreur sur le choix de ton futur mari et on te demande de choisir. C'est assez déstabilisant...

Sarah : J'étais assez choquée d'apprendre que je devais choisir mon futur mari, mais après, je l'ai pris comme ça venait et j'ai suivi le truc.

Pourquoi avoir choisi Sylvain et non Rudy ?

J'ai choisi Sylvain parce que j'ai vraiment eu un coup de coeur lors de l'échange qu'on a eu quand on s'est rencontrés. Il s'est vraiment passé un truc. C'est quand même beaucoup plus long que ce que l'on a vu à la TV. Pendant une demi-heure, on a vraiment pu échanger et il y a une vraie complicité qui s'est créée ce jour là.

Le fait qu'il ne veuille pas de nouveaux enfants tout de suite ne t'a pas rebutée ?

Ça m'a un peu refroidie, c'est vrai. Mais il faut savoir que les deux avaient des réponses assez similaires. Donc c'était pareil.

"Sylvain n'a pas souhaité que je le contacte"

Malheureusement, Sylvain a dû abandonner l'aventure suite au décès de sa mère, qu'as-tu ressenti en apprenant ça ?

Ça a été très très très dur. La fin est assez forte parce que non seulement l'histoire s'arrête pour moi et on apprend une nouvelle hyper tragique. C'était assez difficile. Il n'y a pas pire que perdre sa maman et ça m'a vraiment touchée. J'ai tout de suite compris qu'il puisse abandonner l'expérience. J'étais prête à l'attendre.

Est-ce que tu as contacté Sylvain après l'aventure ?

Non, absolument pas parce qu'il a souhaité s'éloigner complètement du programme. Il a totalement coupé les ponts et il n'a pas souhaité que je le contacte. Du coup, j'ai respecté son choix. J'étais un peu déçue mais je comprends. Comme je ne le connais pas, je ne sais pas ce qu'il a vécu réellement mais je peux comprendre qu'il ait fait ce choix.

Pas trop déçue que ton expérience tourne court aussi vite ?

Si, j'ai été énormément frustrée, forcément. Quand on s'investit pendant des mois pour passer des tests, etc., qu'on a enfin une compatibilité, qu'en plus on choisit son mari, forcément j'ai été très frustrée, mais c'est comme ça et puis on va passer à autre chose.

"Cette exposition ne me plaît pas du tout"

Qu'est-ce que cette expérience t'a apportée ?

Comme l'expérience en elle-même a été vraiment difficile, je ne peux pas dire pour l'instant qu'elle m'ait apporté quelque chose. Après, cette diffusion m'a fait me rendre compte que je n'avais pas envie de m'exposer. Je vais retourner dans ma petite vie avec ma fille. Je vais fermer mon compte Instagram et retrouver la vie que j'avais avant. C'est aussi pour protéger ma fille. Et puis, cette exposition ne me plaît pas du tout, c'est loin de ma personnalité.

Quel genre de messages tu as eu sur les réseaux sociaux ?

Suite à ce qui est arrivé hier, je n'ai vraiment eu que des messages gentils de compassion et de soutien. Après, c'est vrai qu'entre l'épisode 1 et 2, lorsque j'ai dû faire mon choix, les gens étaient très, très virulents. Comme tout le monde était persuadé que j'avais choisi Rudy et comme il m'avait menti, je recevais vraiment des messages méchants sur le fait que j'avais choisi un menteur. C'était un peu violent parfois, mais bon, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. On sait très bien que les programmes aujourd'hui sont assez commentés sur les réseaux sociaux mais je pense que, tant qu'on ne le vit pas, on ne se rend pas compte.

Comment tu as expliqué tout ça à ta fille ?

Je lui ai expliqué pendant le tournage parce qu'elle était là, j'ai dû lui dire que j'allais me marier, que finalement je ne me mariais plus. J'ai essayé de lui expliquer avec des mots d'enfants pour qu'elle comprenne ce qu'il se passe un peu dans ma vie et ça a été, ça n'a pas été trop impactant pour elle. J'appréhendais vachement la diffusion et en fait, les enfants de 6 ans ne regardent pas du tout ce genre de programme donc personne ne lui en a parlé et elle n'a pas calculé.

Tu es toujours en contact avec Estelle ?

Oui, Estelle prend de mes nouvelles de temps en temps et m'envoie des messages. Après, suite à l'aventure, j'étais assez mal donc j'ai aussi pris mes distances le temps de me remettre. Quand on sort de tournage de plusieurs mois, on est dedans à fond et quand on en sort, on a envie de respirer.

Propos recueillis par Marion Poulle. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.